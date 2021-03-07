Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com título do Palmeiras na Copa do Brasil, Fluminense garante vaga na fase de grupos da Libertadores
futebol

Com título do Palmeiras na Copa do Brasil, Fluminense garante vaga na fase de grupos da Libertadores

Com a conquista do Porco, a quinta colocação do Brasileirão 2020, conquistada pelo Fluminense, classifica a equipe para fase de grupos da Libertadores...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 19:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 19:49
Crédito: Divulgação Twitter Brasileirão
Festa do torcedor do Alviverde, festa do torcedor do Tricolor. Com a conquista da Copa do Brasil pelo Palmeiras, o Fluminense garantiu a vaga na fase de grupos da Libertadores. Caso o Grêmio fosse campeão, o Fluminense estrearia na Libertadores na próxima quarta-feira, diante do Ayacucho, do Peru, no Rio de Janeiro.
Isso ocorre porque o Palmeiras já está classificado para a competição continental, uma vez que é o atual campeão. Dessa forma, o regulamento da Copa do Brasil determina que, neste caso, a vaga é transferida para o Campeonato Brasileiro. Quinto colocado e já garantido na primeira fase da Libertadores, o Fluminense herdou essa vaga direta, portanto.O Tricolor voltou! Relembre as campanhas do Fluminense na LibertadoresO Fluminense disputou a Libertadores pela última vez em 2013, após sagrar-se Campeão Brasileiro no ano anterior. Na época, o Tricolor foi eliminado nas quartas de final, para o Olímpia, do Paraguai - empate em 0 a 0 no jogo de ida, no Rio de Janeiro, e derrota por 2 a 1 na volta.
Essa é a sétima vez que o Fluminense disputa a Libertadores e a primeira classificação desde a saída do patrocínio Master da Unimed-Rio. A melhor campanha na competição ocorreu em 2008, quando o Tricolor foi vice-campeão, depois de ser derrotado pela LDU.> Veja a tabela do Campeonato CariocaO Palmeiras venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Arena do Grêmio. Na volta, sacramentou a conquista ao vencer o Tricolor Gaúcho por 2 a 0.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados