Com time alternativo, Fluminense perde para o Bangu e está eliminado da Taça Guanabara sub-20

Crédito: Maílson Santana/FFC

Em tarde quente, o Fluminense perdeu para o Bangu por 2 a 1, em Xerém, e foi eliminado da Taça Guanabara sub-20. Após campanha invicta na primeira fase, a equipe foi a campo com uma escalação alternativa e acabou sendo derrota pelo alvirrubro. O atacante John Kennedy abriu o placar para o Tricolor, enquanto Ramon empatou e Bruninho virou o jogo nos acréscimos.

Além do Bangu, seguem na competição Nova Iguaçu, Madureira e Vasco. Para o returno, a FERJ, até o momento, ainda não divulgou a tabela da Taça Rio sub-20. O alvirrubro enfrentará o Cruz-Maltino na quinta, enquanto o Carrossel da Baixada disputará uma vaga na final contra o tricolor suburbano no mesmo dia.

Antes disso, o Fluminense sub-20 volta a campo na quarta-feira, fora de casa, contra o Grêmio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da categoria, ás 15h30, com transmissão do canal SporTV. Na classificação da competição, os meninos de Xerém estão na terceira colocação com 9 pontos, apenas um atrás do líder Internacional.

Confira os resultados das quartas de finais da Taça Guanabara sub-20

- Flamengo 2 x 3 Nova Iguaçu;- Botafogo 1 x 2 Madureira;- Vasco 3 x 1 Cabofriense;- Fluminense 1 x 2 Bangu.

Confira abaixo como ficaram as semifinais, lembrando que os dois jogos serão disputados na quinta-feira, as 15 horas