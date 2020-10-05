Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com time alternativo, Fluminense perde para o Bangu e está eliminado da Taça Guanabara sub-20
futebol

Com time alternativo, Fluminense perde para o Bangu e está eliminado da Taça Guanabara sub-20

Após campanha invicta na primeira fase do torneio, Tricolor das Laranjeiras perde para o alvirrubro por 2 a 1 e dá adeus ao torneio. FERJ ainda não divulgou a tabela da Taça Rio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 18:25

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 18:25

Crédito: Maílson Santana/FFC
Em tarde quente, o Fluminense perdeu para o Bangu por 2 a 1, em Xerém, e foi eliminado da Taça Guanabara sub-20. Após campanha invicta na primeira fase, a equipe foi a campo com uma escalação alternativa e acabou sendo derrota pelo alvirrubro. O atacante John Kennedy abriu o placar para o Tricolor, enquanto Ramon empatou e Bruninho virou o jogo nos acréscimos.
Além do Bangu, seguem na competição Nova Iguaçu, Madureira e Vasco. Para o returno, a FERJ, até o momento, ainda não divulgou a tabela da Taça Rio sub-20. O alvirrubro enfrentará o Cruz-Maltino na quinta, enquanto o Carrossel da Baixada disputará uma vaga na final contra o tricolor suburbano no mesmo dia.
Antes disso, o Fluminense sub-20 volta a campo na quarta-feira, fora de casa, contra o Grêmio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da categoria, ás 15h30, com transmissão do canal SporTV. Na classificação da competição, os meninos de Xerém estão na terceira colocação com 9 pontos, apenas um atrás do líder Internacional.
Confira os resultados das quartas de finais da Taça Guanabara sub-20
- Flamengo 2 x 3 Nova Iguaçu;- Botafogo 1 x 2 Madureira;- Vasco 3 x 1 Cabofriense;- Fluminense 1 x 2 Bangu.
Confira abaixo como ficaram as semifinais, lembrando que os dois jogos serão disputados na quinta-feira, as 15 horas
- Madureira x Nova Iguaçu, no Aniceto Moscoso;- Vasco x Bangu, no CT do Artsul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados