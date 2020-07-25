Com testes para o time principal e o sub-23, Fluminense encara o Botafogo

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Depois da maratona de jogos do Campeonato Carioca, o Fluminense teve uma semana completa de treinamentos e volta ao campo neste sábado, em amistoso contra o Botafogo, às 17h, no Estádio Nilton Santos. A partida, que também tem o objetivo de comemorar o aniversário do clube do último dia 21, servirá como teste de preparação do elenco para o Brasileirão, já que foram 20 dias de distância entre o fim do Estadual e o começo da próxima competição. O técnico Odair Hellmann terá praticamente força máxima disponível.

Os desfalques para o confronto são os atacantes Fred, ainda em recuperação da cirurgia no olho esquerdo, e Wellington Silva, que estava com Covid-19 e retornou aos treinos na sexta-feira. Além disso os zagueiros Matheus Ferraz, com lesão no posterior da coxa esquerda, e Frazan, ainda em processo de retorno após cirurgia. O lateral-direito Igor Julião está de volta após um período fora e Gilberto, que sentiu no segundo jogo da final do Carioca, não teve lesão detectada. A escalação deve ter Muriel; Gilberto, Nino, Digão, Egídio; Hudson, Yago Felipe, Dodi; Nenê, Evanilson e Marcos Paulo.

Uma das missões do Flu neste confronto, além de manter o ritmo, é também apresentar um bom futebol após o tempo maior de trabalho e descanso. Uma das grandes reclamações do elenco foi o período curto entre um jogo e outro no Estadual. O duelo contra o próprio Botafogo na semifinal da Taça Rio, por exemplo, mostrou um nível técnico baixo de uma equipe que ainda não venceu desde o retorno da paralisação. Apesar de boas finais contra o Flamengo, o Tricolor ainda sofre para propor o jogo e manter a consistência defensiva.

- Isso (amistoso) é positivo. Importante termos a semana para trabalhar forte, algo que não tivemos ainda desde que retornamos, além de ter um amistoso no nível que vamos enfrentar no Brasileiro. Será importante. Sabemos que tivemos uma semana forte de treinamento, a recuperação não é a mesma. O resultado do amistoso não é o mais importante, mas sim o crescimento. Vamos buscar a vitória e a evolução. Tivemos melhoras. Nada melhor do que um clássico para isso - disse o goleiro Muriel em entrevista coletiva.Oportunidade para o Sub-23

A confirmação do Brasileirão de Aspirantes pela CBF entre outubro de 2020 e janeiro de 2021 deu um alívio de planejamento ao Fluminense. O clube vivia a incerteza sobre a continuidade do projeto por conta do calendário. Com o futuro confirmado, os primeiros testes da equipe vão ser neste e no próximo sábado.

O duelo contra o sub-20 do Botafogo, às 15h, com transmissão do SporTV, poderá dar mais rodagem ao elenco de quase 30 jogadores do técnico Marcão. O grupo voltou aos treinamentos presenciais no dia 2 de julho. A equipe, vale lembrar, estreou no dia 4 de março com goleada de 9 a 0 contra o Centro Esportivo Social Arturzinho.