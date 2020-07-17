Com técnicos estrangeiros em pauta, Flamengo tem pressa para definir comando do futebol

Crédito: Alexandre Vidal/ Flamengo

A saída de Jorge Jesus não estava nos planos do Flamengo. Afinal, o vínculo do treinador foi renovado no início de junho, mas, alvo do Benfica, o Mister está retornando a Portugal e deixando o futebol rubro-negro sem comando. Com três semanas até o início do Brasileirão, a diretoria da Gávea já se movimenta por um substituto, apesar da saída do português ainda não ter sido oficializada.

Com a imprensa portuguesa noticiando a proximidade do acerto entre Benfica e Jorge Jesus nas últimas semanas, o Flamengo manteve o discurso de que não havia nada a ser dito, uma vez que nenhum contato português foi feito, tampouco o Mister procurou a diretoria de Rodolfo Landim sobre o assunto.

Isso não significa que a direção rubro-negra tenha sido pega de surpresa com o acerto, que será comunicado por Jorge Jesus ainda nesta sexta. Nos últimos dias, uma série de nomes foi oferecido ao Flamengo, que já observava o mercado. A ideia é contratar um novo técnico estrangeiro para o lugar do Mister, que levará sua comissão técnica de volta a Portugal, para o Benfica.

Miguel Ángel Ramírez, do Independiente Del Valle, é um nome que tem boa aceitação no clube por ter uma filosofia de jogo semelhante a de Jorge Jesus. Aos 35 anos, o espanhol foi campeão da Sul-Americana em 2019 e enfrentou o Flamengo na Recopa neste ano, com o time equatoriano tendo boas atuações.

Os argentinos Marcelo Gallardo, do River Plate, e Jorge Sampaoli, ex-Santos e hoje no Atlético-MG, são outros técnicos cujos nomes são lembrados pela diretoria na Gávea, além de serem mais conhecidos dos torcedores. Ainda não há, contudo, qualquer negociação aberta com os treinadores citados acima.