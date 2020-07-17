Com técnicos estrangeiros em pauta, Flamengo tem pressa para definir comando do futebol

A saída de Jorge Jesus não estava nos planos do Flamengo. Afinal, o vínculo do treinador foi renovado no início de junho, mas, alvo do Benfica, o Mister está retornando a Portugal e deixando o futebol rubro-negro sem comando. Com três semanas até o início do Brasileirão, a diretoria da Gávea já se movimenta por um substituto, apesar da saída do português ainda não ter sido oficializada.
Com a imprensa portuguesa noticiando a proximidade do acerto entre Benfica e Jorge Jesus nas últimas semanas, o Flamengo manteve o discurso de que não havia nada a ser dito, uma vez que nenhum contato português foi feito, tampouco o Mister procurou a diretoria de Rodolfo Landim sobre o assunto.
Isso não significa que a direção rubro-negra tenha sido pega de surpresa com o acerto, que será comunicado por Jorge Jesus ainda nesta sexta. Nos últimos dias, uma série de nomes foi oferecido ao Flamengo, que já observava o mercado. A ideia é contratar um novo técnico estrangeiro para o lugar do Mister, que levará sua comissão técnica de volta a Portugal, para o Benfica.
Miguel Ángel Ramírez, do Independiente Del Valle, é um nome que tem boa aceitação no clube por ter uma filosofia de jogo semelhante a de Jorge Jesus. Aos 35 anos, o espanhol foi campeão da Sul-Americana em 2019 e enfrentou o Flamengo na Recopa neste ano, com o time equatoriano tendo boas atuações.
Os argentinos Marcelo Gallardo, do River Plate, e Jorge Sampaoli, ex-Santos e hoje no Atlético-MG, são outros técnicos cujos nomes são lembrados pela diretoria na Gávea, além de serem mais conhecidos dos torcedores. Ainda não há, contudo, qualquer negociação aberta com os treinadores citados acima.
As decisões no futebol do Rubro-Negro são tomadas em conjunto, com a participação do conselho de futebol formado pela atual gestão, Marcos Braz, VP de futebol, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, Luiz Eduardo Baptista, VP de Relações Externas, e com a palavra final do presidente Rodolfo Landim.