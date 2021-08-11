Com suspensos e lesionados, Lisca terá que montar um quebra-cabeça para escalar o Vasco contra o Remo

Crédito: Léo Matos está suspenso e não enfrenta o Remo na próxima sexta-feira (Rafael Ribeiro/Vasco

Desde a chegada do técnico Lisca, o Vasco tem enfrentado uma maratona de jogos com pouco tempo para treinar. No entanto, esses duas últimas semanas tem sido ainda mais intensas com um jogo atrás do outro. Com isso, o comandante vascaíno terá que montar um quebra-cabeça para escalar o time diante do Remo, na próxima sexta-feira, às 21h30, no Estádio Baenão.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Na vitória que fez a equipe dormir no G4 pela primeira vez, três jogadores receberam o terceiro cartão amarelo. Leandro Castan, Léo Matos e Marquinhos Gabriel são desfalques certos e não estarão à disposição do treinador. Cabe salientar que o zagueiro foi substituído com dores na coxa direita e será reavaliado nesta quarta, no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus.

+ ATUAÇÕES: Léo Jabá se destaca e marca o gol da vitória do Vasco contra o Vila Nova em São Januário

Além deles, outros quatro atletas desfalcaram a equipe na vitória diante do Vila Nova. O atacante Morato testou positivo para Covid-19 e cumpre os protocolos de saúde com o distanciamento social. O lateral-esquerdo Riquelme, por sua vez, teve uma torção no tornozelo e se recupera junto ao Departamento Médico e Performance do clube.

+ Vasco lança camisas em homenagem a Germán Cano; modelos estão disponíveis nas lojas físicas e no site

Os volantes Michel e Bruno Gomes também estão em fase de recuperação médica. O camisa 23 deixou o jogo diante do São Paulo na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, com dores nas costas. O clube informou que o atleta teve um espasmo na musculatura paravertebral. Com dores musculares, Michel também tem desfalcado a equipe vascaína. Por outro lado, Lisca terá dois reforços importantes para o duelo contra a equipe paraense. O atacante Germán Cano cumpriu suspensão no jogo desta terça e estará à disposição. O zagueiro Ricardo Graça, medalha de ouro com a seleção olímpica viajará com o grupo para Belém e retorna após o fim dos Jogos de Tóquio. Lucão ainda não estará à disposição, apenas na outra rodada contra o Londrina.

- Opções que temos, Tenório ou Zeca, MT na esquerda. Fizemos também já. Temos possibilidade de três zagueiros com Ernando, Miranda e Ricardo. Solicitamos reapresentação (de Ricardo Graça) para amanhã (clube anunciou logo em seguida que o jogador se apresenta nesta quarta). Mas se for necessário, vamos solicitar para quarta. Espero à disposição, momento positivo mentalmente. Valorizou demais e hora de voltar para casa e mostrar - explicou o treinador sobre a reapresentação de Ricardo após as Olimpíadas.