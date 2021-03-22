Com sondagens, Alexandre Tam tenta convencer Holan para ficar no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O atacante Alexandre Tam retornou de empréstimo do Confiança, de Sergipe, e tenta convencer o argentino Ariel Holan a fazer parte dos planos do Santos. A Portuguesa Santista tem interesse no meia-atacante, mas ele recusou a proposta de empréstimo. Se não ganhar espaço no Peixe, Alexandre Tam tem saída encaminhada para um time de Portugal.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Minha expectativa é que eu possa nessa temporada conquistar grandes objetivos com a camisa do Santos, um clube que cheguei com 11 anos e sou muito feliz aqui. Sinto como se fosse minha casa, estou trabalhando muito forte todos os dias para mostrar para o professor que estou pronto e esperando minha oportunidade de poder da muita alegria para essa torcida incrível. Quero jogar bem, ajudar o grupo de dar alegria ao torcedor - afirmou o jogador ao LANCE!DIÁRIO DO PEIXE.

Depois da volta do empréstimo, Alexandre Tam teve sondagens do Corinthians. Nos treinos no Santos, o jogador chegou a marcar um gol de cobertura no treino e foi chamado pelo técnico Ariel Holan para uma conversa. O treinador disse que está observando seus treinamentos e afirmou que vai dar oportunidade para todos para não acontecer injustiça. Ele estava treinando separado junto aos negociáveis Lucas Venuto, Rodrigão e Cléber Reis, mas Tam e o trio teve nova chance de treinar com o grupo.- O contato com o professor Holan está sendo muito bom. Ele é um treinador com ideias de jogo e treinamentos muito intenso, tenta passar o máximo de informações no treino para que todos os jogadores possam fazer o seu melhor - afirmou.

Alexandre Tam não chegou a fazer nenhum jogo como profissional do Santos. No começo de 2019, agradou ao treinador Jorge Sampaoli nos treinamentos e foi promovido para o time principal, mas o argentino não chegou a utilizar o atleta. Em 2020, ele perdeu espaço com a promoção de outras promessas da base e estava trabalhando com o Santos B. Agora, com a base aparecendo mais uma vez como solução para o Peixe, ele espera ter chance.

- O Santos sempre foi um clube que revela bastante, é sempre bom ver quando a molecada está em campo. Aqui não tem essa, se o garoto está bem, eles não tem medo de botar pra jogar e sempre dão total apoio. Por isso, o Santos é o clube que sempre vai estar revelando grandes jogadores para o mundo todo.