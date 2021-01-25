Com sete vitórias, Fluminense tem melhor aproveitamento em clássicos desde 2012; veja os números

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

As vitórias contra Flamengo e Botafogo nos dois últimos clássicos da temporada deram ao Fluminense a melhor campanha contra os rivais desde 2012. O aproveitamento ficou em 54,2%, enquanto o do ano em que o clube das Laranjeiras foi campeão do Brasileiro e do Carioca pela última vez, esse número foi de 61,5%. O Tricolor perdeu apenas para o Fla, em quatro oportunidades, e bateu o Rubro-Negro em outras duas, além de um empate. Além disso, venceu o Vasco em dois jogos e empatou um. Com o Botafogo, foram três vitórias e três empates.

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Portanto, nas últimas nove temporadas, os melhores números foram 2012 (61,5%), 2020 (54,2%), 2014 e 2015 (44,44% cada), 2018 (36,1%), 2017 (35,4%), 2016 (26,7%), 2019 (25,6%) e, por fim, 2013 (9,1%).

No Campeonato Brasileiro, esse aproveitamento chegou a 61%. Nos seis jogos, foram três vitórias tricolores - uma contra cada rival -, dois empates (Vasco e Botafogo) e apenas uma derrota, para o Flamengo, no primeiro turno. O Tricolor marcou nove gols e sofreu seis. Foram 11 pontos conquistados em 18 possíveis. Pensando apenas na competição, os números de 2020 também são os melhores desde 2012, quando o Flu conquistou 72% dos pontos que disputou contra os rivais, superando os 58% de 2014, 50% de 2015 e 2016, 27% de 2017 e 2019, 22% de 2018 e 5% de 2013.

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Quem mais balançou a rede para o Fluminense nos clássicos desta temporada foi o atacante Evanilson, que atualmente está no Porto (POR), com quatro gols. Nenê e Wellington Silva vem em seguida, com três gols cada. Luccas Claro marcou dois, enquanto Fernando Pacheco, Gilberto, Michel Araújo, Dodi, Fred, Digão, Yago Felipe e Lucca fizeram um cada. Ainda houve um gol contra.