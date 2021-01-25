Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com sete vitórias, Fluminense tem melhor aproveitamento em clássicos desde 2012; veja os números
futebol

Com sete vitórias, Fluminense tem melhor aproveitamento em clássicos desde 2012; veja os números

Tricolor bateu os três rivais ao longo da temporada e também teve melhor campanha no Brasileirão desde a última vez que levantou a taça da competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 13:59

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 13:59

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
As vitórias contra Flamengo e Botafogo nos dois últimos clássicos da temporada deram ao Fluminense a melhor campanha contra os rivais desde 2012. O aproveitamento ficou em 54,2%, enquanto o do ano em que o clube das Laranjeiras foi campeão do Brasileiro e do Carioca pela última vez, esse número foi de 61,5%. O Tricolor perdeu apenas para o Fla, em quatro oportunidades, e bateu o Rubro-Negro em outras duas, além de um empate. Além disso, venceu o Vasco em dois jogos e empatou um. Com o Botafogo, foram três vitórias e três empates.
> ATUAÇÕES: Autores dos gols, Lucca e Wellington Silva são os melhores do Fluminense no Clássico Vovô
Portanto, nas últimas nove temporadas, os melhores números foram 2012 (61,5%), 2020 (54,2%), 2014 e 2015 (44,44% cada), 2018 (36,1%), 2017 (35,4%), 2016 (26,7%), 2019 (25,6%) e, por fim, 2013 (9,1%).
No Campeonato Brasileiro, esse aproveitamento chegou a 61%. Nos seis jogos, foram três vitórias tricolores - uma contra cada rival -, dois empates (Vasco e Botafogo) e apenas uma derrota, para o Flamengo, no primeiro turno. O Tricolor marcou nove gols e sofreu seis. Foram 11 pontos conquistados em 18 possíveis. Pensando apenas na competição, os números de 2020 também são os melhores desde 2012, quando o Flu conquistou 72% dos pontos que disputou contra os rivais, superando os 58% de 2014, 50% de 2015 e 2016, 27% de 2017 e 2019, 22% de 2018 e 5% de 2013.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Quem mais balançou a rede para o Fluminense nos clássicos desta temporada foi o atacante Evanilson, que atualmente está no Porto (POR), com quatro gols. Nenê e Wellington Silva vem em seguida, com três gols cada. Luccas Claro marcou dois, enquanto Fernando Pacheco, Gilberto, Michel Araújo, Dodi, Fred, Digão, Yago Felipe e Lucca fizeram um cada. Ainda houve um gol contra.
A última vez que o Fluminense havia conseguido vencer os três rivais no mesmo ano foi em 2015, quando levou a melhor contra Flamengo e Vasco no Brasileiro e com o Botafogo no Carioca. Falando apenas do campeonato nacional, o Tricolor só conseguiu o feito em 2012.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados