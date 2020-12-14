Com sequência e tempo, Gabriel Silva pode somar alternativas ao ataque do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O ano de 2020 está marcado na história do Palmeiras pelo constante uso de jogadores revelados nas categorias de base do clube. As joias da Academia participaram diretamente de mais do que 40% dos gols do Verdão na temporada, prática incomum nos últimos anos.

​A título de comparação, a equipe atualmente comandada por Abel Ferreira somou, apenas no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mais de 4.000 minutos de utilização de base. Em 2019, levando em consideração as 38 rodadas, o clube teve apenas 69 minutos de uso das pratas da casa, com Gabriel Veron se destacando nas últimas três partidas da competição.

​Entre os 13 atletas oriundos da Academia de Futebol II utilizados até este momento da temporada, o nome de Gabriel Silva vem ganhando destaque nas últimas partidas, após a sequência de oportunidades dadas pelo treinador Abel Ferreira. O camisa 49 esteve presente nas últimas sete partidas da equipe, entrando sempre na segunda etapa.Inteligente, versátil e sempre bem posicionado, a promessa alviverde de apenas 18 anos é mais um atleta da vitoriosa geração 2002. Justamente por ser tratado como uma grande promessa para o futuro da equipe, o Palmeiras anunciou sua renovação de contrato em agosto. O novo vínculo passou a ser válido até 30 de junho de 2025, se tornando o mais longo do atual elenco. O clube detém 100% dos direitos econômicos.

Dentro de campo, poucos jogadores das categorias de base brasileiras são tão versáteis como Gabriel Silva. O jovem atacante já desempenhou todas as funções de ataque, seja como centroavante, segundo atacante, meia ofensivo e ponta de ambos os lados. Com fundamentos técnicos bons, consegue sempre se adaptar ao que é pedido pelo treinador.

Confira a tabela da Libertadores 2020

Mais do que a parte técnica, Gabriel se destaca pelo posicionamento dentro de campo. Com facilidade em achar os espaços entre a zaga, geralmente recebe a bola em ótimas condições de arremate e não precisa de muitos toques para finalizar as jogadas. Nas 11 partidas em campo como profissional e um total de 197 minutos dentro das quatro linhas, foram 1 assistência, 10 finalizações, 4 grandes chances perdidas, 1 grande chance criada, 3 passes chaves e 100% de aproveitamento em dribles (4/4), com média de 4,8 toques na bola em cada partida. As boas estatísticas conseguem evidenciar o excelente posicionamento e a capacidade de realizar ações importantes sem precisar de muitas aparições.

Artilheiro na base, anotou 40 gols na temporada 2019 em 46 partidas entre os times sub-17 e sub-20 do Palmeiras. Além da média de 0.86 gols por jogo, é notável o aproveitamento em confrontos decisivos. O atacante fez gols nas sete finais que disputou no ano: Paulista Sub-20 (campeão), Copa do Brasil Sub-17 (campeão), Mundial de Clubes Sub-17 (campeão), Supercopa do Brasil Sub-17 (campeão), Brasileiro Sub-20 (vice-campeão), Campeonato Paulista Sub-17 (vice-campeão) e Supercopa Sub-20 (vice-campeão).

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Na temporada atual, muito embora não frequente partidas do sub-20 desde setembro, ainda é o artilheiro da equipe, com 6 gols marcados em 7 partidas. Em comparação, Aníbal, Fabrício e João Pedro, os outros centroavantes da equipe, somam 5, 3 e 2 tentos respectivamente.

Em seu primeiro ano com idade sub-20 e sem ter efetivamente atuado uma temporada completa na equipe de Wesley Carvalho, é natural que Gabriel Silva sofra inicialmente com problemas físicos e ansiedades que devem aos poucos ser trabalhadas no processo de transição entre a base e o profissional. Com mais dois anos para atuar na base, a diretoria do Palmeiras precisa de muito cuidado para que a entrada precoce do jovem na equipe principal não tenha impactos negativos em sua formação como atleta.