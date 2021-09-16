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futebol

Com salários atrasados, funcionários do Vasco se reúnem e ameaçam greve

Departamento financeiro do Vasco prometeu quitar parte da dívida na próxima semana...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 12:38

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 12:38
Crédito: Funcionários do Vasco ensaiaram uma greve em São Januário nesta quinta-feira (Rafael Ribeiro/Vasco
No início da manhã desta quinta-feira, funcionários do Vasco se reuniram no entorno de São Januário para reclamar dos vencimentos atrasados. A ameaça de paralisação foi apaziguada após os colaboradores ouvirem do departamento financeiro do clube que parte da dívida será quitada na próxima semana. A informação é do portal "ge".O último salário pago aos funcionários do Vasco foi referente ao mês de junho. Assim, o clube está em débito em relação a julho e agosto. Vale destacar que, apesar do vencimento de agosto já estar oficialmente vencido, um antigo acordo interno rege o pagamento todo dia 20. Ou seja, na próxima segunda.
A programação do departamento de futebol profissional não foi alterada pela breve manifestação dos funcionários. O time de Fernando Diniz viajou na quarta-feira para Maceió, onde enfrenta CRB nesta noite, às 19h, pela Série B do Brasileirão.

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