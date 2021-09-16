Com salários atrasados, funcionários do Vasco se reúnem e ameaçam greve

No início da manhã desta quinta-feira, funcionários do Vasco se reuniram no entorno de São Januário para reclamar dos vencimentos atrasados. A ameaça de paralisação foi apaziguada após os colaboradores ouvirem do departamento financeiro do clube que parte da dívida será quitada na próxima semana. A informação é do portal "ge".O último salário pago aos funcionários do Vasco foi referente ao mês de junho. Assim, o clube está em débito em relação a julho e agosto. Vale destacar que, apesar do vencimento de agosto já estar oficialmente vencido, um antigo acordo interno rege o pagamento todo dia 20. Ou seja, na próxima segunda.