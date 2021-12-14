Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Rwan e sem Lacava, Santos divulga inscritos na Copa São Paulo

Peixe está no grupo 8 da competição, ao lado de Ferroviária, Operário-PR e Rondoniense...
LanceNet

14 dez 2021 às 18:39

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 18:39

O Santos divulgou a lista de inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Entre os principais destaques, estão os atacantes Rwan Secco e Weslley Patati, além dos defensores Jair Paula, Sandro Perpétuo, Derick e Lucas Pires.A Copinha 2022 conta com jogadores que nasceram entre os anos de 2001 e 2006. A inscrição dos atletas pelos clubes foi feita até 30 de novembro com até 30 nomes, além de uma lista adicional. O Peixe chegou a inscrever Lucas Lourenço e Matías Lacava na competição, mas o primeiro foi emprestado ao Santo André o segundo foi retirado da lista para fazer a pré-temporada com o time profissional. Entraram o goleiro Mauro e o atacante Kaio Henrique.
Os Meninos da Vila voltarão a disputar a competição mais tradicional das categorias de base após um ano de paralisação por conta da pandemia do coronavírus. Tricampeão do torneio, o Peixe conquistou as edições de 1984, 2013 e 2014. A equipe santista segue em preparação para a competição que tem início marcado para o dia 2 de janeiro. No próximo sábado (18), a equipe Sub-20 do Peixe realiza amistoso fora de casa contra a do São José, em São José dos Campos (SP).Confira os atletas inscritos pelo Santos FC na Copinha de 2022:
Goleiros: Breno, Diógenes, Edú Araújo e Mauro
Defensores: Cadu, Derick, Gustavo Moreira, Jair Paula, Lucas Pires, Pedrinho, Sandro Perpétuo, Thiago Balieiro e Zabala
Meio-campistas: Alex, Ed Carlos, Hyan, Jhonnathan, João Victor, Lucas Barbosa, Matheus Nunes, Rafael Moreira e Victor Yan
Atacantes: Andrey Quintino, Fernandinho, Kaio Henrique, Nycollas Lopo, Renyer, Rwan Seco, Victor Michell e Weslley Patati
Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados