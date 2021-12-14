Com Rwan e sem Lacava, Santos divulga inscritos na Copa São Paulo

O Santos divulgou a lista de inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Entre os principais destaques, estão os atacantes Rwan Secco e Weslley Patati, além dos defensores Jair Paula, Sandro Perpétuo, Derick e Lucas Pires.A Copinha 2022 conta com jogadores que nasceram entre os anos de 2001 e 2006. A inscrição dos atletas pelos clubes foi feita até 30 de novembro com até 30 nomes, além de uma lista adicional. O Peixe chegou a inscrever Lucas Lourenço e Matías Lacava na competição, mas o primeiro foi emprestado ao Santo André o segundo foi retirado da lista para fazer a pré-temporada com o time profissional. Entraram o goleiro Mauro e o atacante Kaio Henrique.
Os Meninos da Vila voltarão a disputar a competição mais tradicional das categorias de base após um ano de paralisação por conta da pandemia do coronavírus. Tricampeão do torneio, o Peixe conquistou as edições de 1984, 2013 e 2014. A equipe santista segue em preparação para a competição que tem início marcado para o dia 2 de janeiro. No próximo sábado (18), a equipe Sub-20 do Peixe realiza amistoso fora de casa contra a do São José, em São José dos Campos (SP).Confira os atletas inscritos pelo Santos FC na Copinha de 2022:
Goleiros: Breno, Diógenes, Edú Araújo e Mauro
Defensores: Cadu, Derick, Gustavo Moreira, Jair Paula, Lucas Pires, Pedrinho, Sandro Perpétuo, Thiago Balieiro e Zabala
Meio-campistas: Alex, Ed Carlos, Hyan, Jhonnathan, João Victor, Lucas Barbosa, Matheus Nunes, Rafael Moreira e Victor Yan
Atacantes: Andrey Quintino, Fernandinho, Kaio Henrique, Nycollas Lopo, Renyer, Rwan Seco, Victor Michell e Weslley Patati