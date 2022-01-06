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Com rotina puxada nas férias e renovação encaminhada, Cássio mira reafirmação no Corinthians em 2022

O capitão do Timão está de férias em Balneário Camburiú, mas segue em contato com seu amigo preparador de goleiros para retomar a boa fase no clube...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 07:30

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 07:30

A reapresentação do Corinthians só acontece na segunda-feira (10), mas Cássio parece estar empenhado para o novo ano. O goleiro está passando as férias em Balneário Camburiú (SC), mas segue rotina puxada antes de iniciar sua 11ª temporada pelo Alvinegro.+ Cabem no seu time? Veja jogadores que estão fora dos planos no cenário nacional
No final de dezembro, o capitão do Timão contatou seu amigo pessoal e preparador de goleiros, Samuel Vettorazzi, para realizar atividades físicas e técnicas antes da pré-temporada. Os treinos da dupla acontecem em Itajai, na sede do clube Marcílio Dias.
- O Cássio está veraneando bem próximo aqui e fez contato comigo para saber a possibilidade de treinar comigo no Marcílio Dias. São dez períodos de treino aproximadamente. Chegou sem ritmo, muito tempo sem trabalhar com bola. Ele tem evoluído muito. Já posso dizer que, de zero a dez, ele está em uma nota oito, tanto técnica quanto fisicamente - revelou Vettorazzi em papo com o portal "Meu Timão".
VEJA DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DO MUNDIAL DE CLUBES Atleta mais vencedor da história corintiana, com nove conquistas, ao lado de Marcelinho Carioca, Cássio viveu um de seus piores ano no Corinthians, sendo constantemente criticado pela torcida, e falhando em momentos importantes na temporada passada.
Apesar da má fase, a diretoria do clube está próxima de sacramentar a renovação contratual do arqueiro de 34 anos. O vínculo dele com o Time do Povo vai até o final de 2022.
Na visão de Samuel Vettorazzi, a preparação extra durante as férias é um indício de que Cássio está focado e deseja dar a volta por cima nesta temporada.
- Com o que ele está fazendo, o ano promete muito. É extremamente profissional e mostra que está querendo demais para 2022. Creio que vai chegar novamente ao auge dele e dar muitas alegrias para a torcida do Corinthians - afirmou Vettorazzi ao "Meu Timão".
O primeiro desafio oficial do Timão em 2022 será dia 25 de janeiro, às 21h, na Neo Química Arena, contra a Ferroviária, pela 1ª rodada do Paulistão.
Crédito: CássiodurantetreinosdoTimãoem2021(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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