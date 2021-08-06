Com Rony de volta, Palmeiras encerra preparação para pegar o Fortaleza

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira (6), na Academia de Futebol, e realizou ajustes finais para enfrentar o Fortaleza, às 21h deste sábado (7), no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão. Os atacantes Rony e Luiz Adriano treinaram sem restrições com o restante do grupo, assim como o zagueiro Luan e o recém-contratado Joaquín Piquerez.

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O técnico Abel Ferreira promoveu atividades táticas e técnicas. Divididos em dois grupos separados nas duas metades do campo, a equipe ensaiou jogadas e bolas paradas. Na sequência, em duas equipes de 11 atletas, fizeram um trabalho técnico em campo reduzido com marcação e troca de passes em alta intensidade. Alguns jogadores seguiram no gramado para um treino de finalizações.

Piquerez apareceu no BID e está regularizado para estrear, assim como Matheus Fernandes. Mas o meia ainda deve continuar aprimorando a parte física antes de entrar em campo. Outra contratação do Verdão, Jorge, por sua vez, seguiu cronograma especial de recondicionamento com atividades à parte.

Veja a tabela completa do BrasileirãoDessa forma, o provável time do Palmeiras é: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Renan); Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Dudu); Rony e Deyverson (Luiz Adriano).

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