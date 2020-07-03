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Com Roger Machado, Bahia realiza mais um treino tático

Elenco contou com a volta do treinador que estava na cidade de Porto Alegre devido ao falecimento da sua mãe...
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Publicado em 

03 jul 2020 às 00:03

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 00:03

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
A quinta-feira foi de trabalho no CT Evaristo de Macedo. Assim como na última atividade, os jogadores se reapresentaram no gramado e após o exercício físico, o trecho final teve um trabalho tático.

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