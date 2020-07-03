Com Roger Machado, Bahia realiza mais um treino tático

A quinta-feira foi de trabalho no CT Evaristo de Macedo. Assim como na última atividade, os jogadores se reapresentaram no gramado e após o exercício físico, o trecho final teve um trabalho tático.
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