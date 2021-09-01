Com Roger Guedes em campo, Corinthians segue preparação de olho no Juventude

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, aniversário de 111 anos do Corinthians, o elenco do Timão realizou o segundo treino preparatório para o duelo diante do Juventude, que acontece na próxima terça, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Recém-contratado, Roger Guedes treinou mais uma vez com o grupo em campo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas realizaram as atividades do dia nos Campos 3 e 4 do CT Dr. Joaquim Grava. Primeiro, a equipe de preparação física comandou o aquecimento. Depois, o técnico Sylvinho promoveu jogos em campo reduzido.

Ele separou o elenco em quatro equipes com seis atletas de linha e um goleiro e promoveu disputas intensas entre esses times. Ao fim do treinamento, alguns jogadores realizaram complementos com os auxiliares técnicos.

Regularizado na CBF, Roger Guedes treinou mais uma vez em campo com o restante do grupo e fica mais perto de ser relacionado para o próximo compromisso do clube. Assim como tem acontecido com Renato Augusto, sua participação deve ser gradativa e a tendência é começar no banco de reservas.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pelas assessoria de imprensa do clube.