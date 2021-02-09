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Com Rodrigo Caio próximo de retorno, Flamengo inicia preparação para encarar o Corinthians

Zagueiro está recuperado de lesão na coxa e avançou no processo de transição para retornar ao time titular após cinco partidas de ausência...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 19:21

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 19:21

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após folgar na segunda, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu na tarde desta terça-feira e iniciou a preparação para o duelo contra o Corinthians. Apesar de treinar separado do grupo, Rodrigo Caio deu prosseguimento ao processo de transição com os preparadores físicos e tem boas chances de ser relacionado para a partida.
+ BH no topo e Pedro apenas em 16º: confira a lista dos jogadores mais utilizados por Ceni no FlamengoApós desfalcar o Flamengo contra Athletico, Grêmio, Sport, Vasco e Bragantino, o zagueiro está recuperado da lesão muscular na coxa, e a tendência é de que participe das atividades com o restante do time nos próximos dias.
Caso Rodrigo Caio tenha condições de iniciar a partida no domingo, Ceni terá que tomar algumas decisões para a montagem do time titular. Se decidir pela permanência de Arão na zaga, Gustavo Henrique, que teve atuações elogiadas nas últimas partidas, deve ficar como opção no banco de reservas.
Outro que treinou separado do grupo foi Diego Ribas, que cumpriu suspensão automática no empate contra o Red Bull Bragantino. O camisa 10 sofreu uma entorse no tornozelo direito diante do Vasco, mas também não deve ser problema para Ceni. A tendência é que ele retorne ao time titular na vaga do jovem João Gomes. + Ainda dá pra o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
Atualmente, o Flamengo é o segundo colocado com um ponto a menos do que o líder Internacional, que encara o Sport nesta quarta-feira, no Beira-Rio. O jogo contra o Corinthians será no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão.

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