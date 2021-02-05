Com risco de corte, Palmeiras sabia da dificuldade em recuperar Veron para o Mundial

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Com uma lesão na coxa que o tirou da final da Libertadores contra o Santos, Gabriel Veron também corre o risco de desfalcar o Palmeiras em uma eventual final do Mundial de Clubes, marcada para quinta-feira (11), caso a equipe vença o Tigres-MEX na semifinal a ser disputada neste domingo (7). A informação foi primeiramente noticiada pelo site do ‘ge’.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras faz mudanças no uniforme para a disputa do Mundial; veja fotos

Conforme apurado pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!, no momento da constatação da lesão, há cerca de uma semana, a expectativa de retorno do jovem de 18 anos já ultrapassava o período da competição da Fifa. Em condições normais, o Verdão não teria incluído seu nome na lista de inscritos do torneio.

Contudo, devido às lesões de Wesley e Luan Silva e, principalmente, à impossibilidade de registrar Breno Lopes, por ele ter sido contratado fora do período válido pela maior entidade do futebol, o Alviverde Imponente fez uma ‘aposta’ contra o tempo e decidiu oficializar a participação do garoto.

Além de Wesley e Gabriel Silva, também estão disponíveis na lista de suplentes o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o zagueiro Renan.