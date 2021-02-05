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Com risco de corte, Palmeiras sabia da dificuldade em recuperar Veron para o Mundial

Verdão já tinha em mente que prazo para recuperação do jovem atacante era maior do que o período da competição da Fifa; inscrição se deu por falta de opções na posição
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Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2021 às 15:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com uma lesão na coxa que o tirou da final da Libertadores contra o Santos, Gabriel Veron também corre o risco de desfalcar o Palmeiras em uma eventual final do Mundial de Clubes, marcada para quinta-feira (11), caso a equipe vença o Tigres-MEX na semifinal a ser disputada neste domingo (7). A informação foi primeiramente noticiada pelo site do ‘ge’.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras faz mudanças no uniforme para a disputa do Mundial; veja fotos
Conforme apurado pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!, no momento da constatação da lesão, há cerca de uma semana, a expectativa de retorno do jovem de 18 anos já ultrapassava o período da competição da Fifa. Em condições normais, o Verdão não teria incluído seu nome na lista de inscritos do torneio.
Contudo, devido às lesões de Wesley e Luan Silva e, principalmente, à impossibilidade de registrar Breno Lopes, por ele ter sido contratado fora do período válido pela maior entidade do futebol, o Alviverde Imponente fez uma ‘aposta’ contra o tempo e decidiu oficializar a participação do garoto.
Além de Wesley e Gabriel Silva, também estão disponíveis na lista de suplentes o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o zagueiro Renan.
O Palmeiras estreia na semifinal do Mundial de Clubes no domingo (7), às 15h, contra o Tigres-MEX, em jogo único, no Estádio Education City, em Doha, no Qatar. Quem se classificar enfrenta, na final, às 15h de quinta-feira (11), o vencedor da outra semifinal, entre Bayern-ALE e Al-Ahly-EGI.

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