Com retornos importantes, Corinthians se reapresenta e tem treino técnico-tático

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após um dia de descanso, o elenco do Corinthians se reapresentou, na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, e deu sequência na preparação para o duelo diante do Ceará, que acontece neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena. As novidades do dia foram os retornos de Cantillo, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, que fizeram parte de todo o treinamento com o grupo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 1, os atletas participaram do aquecimento e de um treino intenso de passes e lançamentos. Depois, no Campo 2, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade de perde-pressiona e, na sequência, um trabalho técnico-tático de 10 contra 10, sendo os atletas divididos em três times. Os goleiros ficaram no Campo 1 com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

A comissão técnica teve três novidades para o treinamento do dia: Cantillo, que se recuperou de um incômodo no adutor da coxa direita e treinou com o grupo. Além dele, os meio-campistas Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira fizeram todo o trabalho em campo, praticamente encerrando período de transição após se recuperarem de cirurgia no joelho, ambas realizadas em 2020.Renato Augusto, que revelou que deve estrear neste domingo, contra o Ceará, jogando pelo menos 15 minutos, segue treinando com o elenco sem restrições e mantém seu processo de recondicionamento físico sem queimar etapas. Em coletiva nesta quarta-feira ele explicou como tem trabalhado para voltar.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.