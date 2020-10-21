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Com retornos de Michel Araújo e Yuri, veja a situação dos lesionados no Fluminense

Odair Hellmann deve utilizar a semana para melhorar a preparação física de ambos para tê-los no confronto com o Santos no domingo...
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Publicado em 

21 out 2020 às 14:27

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 14:27

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense teve algumas boas notícias durante os dois treinamentos realizados nesta semana. O volante Yuri e o atacante Michel Araújo fizeram a atividade normalmente ao lado do restante do elenco e agora dependem apenas da preparação física para retornarem aos jogos. É possível que os dois estejam livres para o confronto contra o Santos, no próximo domingo, no Maracanã.
Wellington Silva já havia sido liberado pelo departamento médico, mas ficou fora da lista de relacionados para o jogo da 16ª rodada. Quem permanece em tratamento é o meio-campista Yago Felipe, que deve desfalcar a equipe na próxima rodada, mas provavelmente estará disponível para o jogo com o Fortaleza, no dia 31. Além do atacante Fernando Pacheco, com lesão na coxa direita, e o zagueiro Frazan, ainda em recuperação da cirurgia no joelho direito.
Além deles, o técnico Odair Hellmann não poderá contar com Luiz Henrique. O jovem se apresentou nesta quarta-feira para um período de treinamentos em Itu, no interior de São Paulo, com o técnico André Jardine. Ele perderá os dois próximos jogos. O zagueiro Digão está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo.
Depois de empatar por 2 a 2 com o Ceará, o Fluminense folgou no domingo e na segunda-feira. O grupo terá mais três dias de treinamento antes da próxima rodada.

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