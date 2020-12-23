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Com retorno de Willian Arão, Flamengo esvazia DM e Thiago Maia se torna a única baixa por lesão

Desfalque contra Santos e Bahia, volante se recuperou de lesão muscular e está à disposição de Rogério Ceni para a partida contra o Fortaleza, neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 13:27

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 13:27

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Alvo de transformações e críticas nos últimos meses, o departamento médico do Flamengo enfim tem um período de calmaria. A recuperação mais recente foi a de Willian Arão, que sofreu lesão muscular na parte posterior da coxa direita e desfalcou o clube nas duas últimas partidas - contra Santos e Bahia. Já participando dos treinos com o restante do grupo, o volante está à disposição de Rogério Ceni para retornar diante do Fortaleza, neste sábado, no Castelão.
+ Retrospectiva-2020: Títulos, despedidas e “fico” dos artilheiros… O ano do FlaDessa forma, a única baixa por lesão no elenco rubro-negro é a de Thiago Maia, que passou por uma cirurgia para reconstrução de ligamentos do joelho esquerdo, no início do mês. O volante já iniciou a fisioterapia, mas tem a previsão de retorno apenas para o segundo semestre de 2021.
Nos últimos dois meses, o Flamengo sofreu com vários desfalques em partidas importantes. Entre os atletas que sofreram lesões recentemente, estão Rodrigo Caio, Pedro, Arrascaeta, Gabigol, Isla e Diego Ribas. Em coletiva no fim de novembro, o médico Marcio Tannure relacionou a infecção de Covid-19, o calendário apertado e as convocações ao alto número de contusões.
- Não tenho menor dúvida. Não só a Covid, mas outros fatores vem contribuindo para isso (número de lesões). Vale lembrar que o Flamengo é o time que mais jogou no ano, porque teve uma Recopa e uma Supercopa. É um ano completamente atípico. Dessas lesões, Rodrigo Caio se lesionou na Seleção. Pedro se lesionou na Seleção. Arrascaeta se lesionou na Seleção.
Com praticamente todo o elenco à disposição, Rogério Ceni ganha opções para escalar o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro. Atualmente na segunda colocação, com 48 pontos, o clube está a cinco pontos do líder São Paulo (53) e tem um jogo a menos do que o rival.
+ Confira a tabela completa do Brasileirão e simule os resultados
Após três vitórias consecutivas, o Rubro-Negro volta a campo neste sábado, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Fortaleza, no Castelão. Além de Thiago Maia, Rogério Ceni não poderá contar com Gabigol e Filipe Luís, que cumprem suspensão na partida válida pela 27ª rodada da competição.

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