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futebol

Com retorno de Diego Alves, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Audax Rio pelo Cariocão

Goleiro estava treinando separado do elenco principal em processo de rrecuperação de dores no joelho esquerdo...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 10:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 10:57
O Flamengo divulgou nesta manhã a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Audax-Rio, nesta quinta-feira, às 19h, em jogo válido pelo Cariocão 2022. O principal destaque é o retorno de Diego Alves, que estava treinando à parte por causa de dores no joelho esquerdo.Confira a lista de relacionados em ordem alfabética:Andreas, Cleiton, De Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Filipe Luís, Gabigol, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheuzinho, Noga, Pedro, Ramon, Renê, Rodinei, Thiago Mais e William Arão. + Veja a provável escalação do Flamengo e onde assistir ao jogo
Para o confronto, o técnico Paulo Sousa terá alguns desfalques para escalar o Flamengo. Isso porque Rodrigo Caio ainda se recupera de uma infecção que teve na na região dos pontos dados no joelho direito e Bruno Henrique teve uma lesão constatada na coxa direita.
Além deles, David Luiz segue como baixa. O zagueiro já perdeu o clássico por ter apresentado desgaste muscular nas avaliações feitas pela fisiologia. Na última terça-feira, ele fez um trabalho à parte do grupo - ficou apenas na academia do Ninho do Urubu. Por fim, Vitinho foi expulso no Fla-Flu e, assim, cumprirá suspensão diante do Audax.
Crédito: DiegoAlvesestárelacionadoepodeseropçãodePauloSousa(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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