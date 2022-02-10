Com retorno de Diego Alves, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Audax Rio pelo Cariocão

O Flamengo divulgou nesta manhã a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Audax-Rio, nesta quinta-feira, às 19h, em jogo válido pelo Cariocão 2022. O principal destaque é o retorno de Diego Alves, que estava treinando à parte por causa de dores no joelho esquerdo.Confira a lista de relacionados em ordem alfabética:Andreas, Cleiton, De Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Filipe Luís, Gabigol, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheuzinho, Noga, Pedro, Ramon, Renê, Rodinei, Thiago Mais e William Arão. + Veja a provável escalação do Flamengo e onde assistir ao jogo

Para o confronto, o técnico Paulo Sousa terá alguns desfalques para escalar o Flamengo. Isso porque Rodrigo Caio ainda se recupera de uma infecção que teve na na região dos pontos dados no joelho direito e Bruno Henrique teve uma lesão constatada na coxa direita.

Além deles, David Luiz segue como baixa. O zagueiro já perdeu o clássico por ter apresentado desgaste muscular nas avaliações feitas pela fisiologia. Na última terça-feira, ele fez um trabalho à parte do grupo - ficou apenas na academia do Ninho do Urubu. Por fim, Vitinho foi expulso no Fla-Flu e, assim, cumprirá suspensão diante do Audax.