Com reservas, Palmeiras treina e vira a chave para Libertadores

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (28), na Academia de Futebol, após mais um empate no Brasileirão. Com a chave virada para a Libertadores, quase somente os reservas foram para o campo, enquanto os titulares fizeram o tradicional regenerativo, na parte interna do CT.

Os participantes das atividades táticas tiveram a companhia de Gabriel Menino, Raphael Veiga, Rony, Bruno Henrique e Willian, que não disputaram todos os 90 minutos contra o Flamengo na tarde de ontem (27).Os atletas do Verdão fizeram uma hora e meia de treino tático, tendo passes rápidos e pressão na marcação como os principais fundamentos trabalhados.

Alguns jovens do Sub-20 completaram o treinamento: como o goleiro Leandro, o zagueiro Renan e o volante Jonathan.

Virando a chave para a Libertadores

O goleiro Weverton deu entrevista para a TV Palmeiras e falou sobre voltar a jogar pela Libertadores no Allianz Parque após mais de 6 meses:

- É um jogo muito importante. Voltaremos a disputar uma partida de Libertadores na nossa casa, onde estamos acostumados a jogar. Queremos encaminhar nossa classificação, esse é o nosso objetivo e faremos todo o possível para alcançar. Sabemos da dificuldade que é jogar a Libertadores, mas em casa temos que buscar a vitória e garantir a vaga na próxima fase. - disse o camisa 1 alviverde.