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futebol

Com reservas, Palmeiras treina e vira a chave para Libertadores

Elenco alviverde se reapresentou nesta tarde na Academia visando o duelo diante do Bolívar, na quarta-feira (30); titulares fizeram trabalho regenerativo...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 19:46

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 19:46
Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (28), na Academia de Futebol, após mais um empate no Brasileirão. Com a chave virada para a Libertadores, quase somente os reservas foram para o campo, enquanto os titulares fizeram o tradicional regenerativo, na parte interna do CT.
Os participantes das atividades táticas tiveram a companhia de Gabriel Menino, Raphael Veiga, Rony, Bruno Henrique e Willian, que não disputaram todos os 90 minutos contra o Flamengo na tarde de ontem (27).Os atletas do Verdão fizeram uma hora e meia de treino tático, tendo passes rápidos e pressão na marcação como os principais fundamentos trabalhados.
Alguns jovens do Sub-20 completaram o treinamento: como o goleiro Leandro, o zagueiro Renan e o volante Jonathan.
Virando a chave para a Libertadores
O goleiro Weverton deu entrevista para a TV Palmeiras e falou sobre voltar a jogar pela Libertadores no Allianz Parque após mais de 6 meses:
- É um jogo muito importante. Voltaremos a disputar uma partida de Libertadores na nossa casa, onde estamos acostumados a jogar. Queremos encaminhar nossa classificação, esse é o nosso objetivo e faremos todo o possível para alcançar. Sabemos da dificuldade que é jogar a Libertadores, mas em casa temos que buscar a vitória e garantir a vaga na próxima fase. - disse o camisa 1 alviverde.
Nesta terça-feira (29), Luxemburgo deve contar com todo elenco palmeirense para fazer a sua última atividade antes de encarar o Bolívar-BOL. A partida está agendada para quarta-feira (30), às 19h15, no Allianz Parque, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020.

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