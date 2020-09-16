Com reservas em campo e titulares na academia, Santos se reapresenta após empate pela Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Após o empate em 0 a 0 contra o Olimpia (PAR), pela terceira rodada do grupo G, da Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (15), o elenco do Santos se reapresentou já na manhã desta quarta-feira (16), no CT Rei Pelé.

Os jogadores que iniciaram entre os titulares o confronto diante dos paraguaios fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia, enquanto reservas e não relacionados participaram de uma atividade com bola no gramado do Centro de Treinamento.Diferentemente das últimas quatro partidas, na qual os santistas tiveram apenas um dia para reapresentação e um de treinamento antes do jogo seguinte, nessa semana o Alvinegro terá quatro datas até o próximo duelo, neste domingo (20), às 18h15, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Por conta da carga excessiva de compromissos e o desgaste físico por parte de alguns atletas, além dos desfalques em determinados jogos, por conta de lesões e suspensões, que fizeram com que Cuca realizasse improvisações, o técnico santista optou a definir os titulares horas antes em três ocasiões, contra Ceará, Atlético-MG e São Paulo, pelo Brasileirão.