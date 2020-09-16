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futebol

Com reservas em campo e titulares na academia, Santos se reapresenta após empate pela Libertadores

Em meio a maratona de jogos, elenco santista terá quatro dias até o próximo compromisso, contra o Botafogo, pelo Brasileirão...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 14:17

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 14:17
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após o empate em 0 a 0 contra o Olimpia (PAR), pela terceira rodada do grupo G, da Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (15), o elenco do Santos se reapresentou já na manhã desta quarta-feira (16), no CT Rei Pelé.
Os jogadores que iniciaram entre os titulares o confronto diante dos paraguaios fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia, enquanto reservas e não relacionados participaram de uma atividade com bola no gramado do Centro de Treinamento.Diferentemente das últimas quatro partidas, na qual os santistas tiveram apenas um dia para reapresentação e um de treinamento antes do jogo seguinte, nessa semana o Alvinegro terá quatro datas até o próximo duelo, neste domingo (20), às 18h15, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Por conta da carga excessiva de compromissos e o desgaste físico por parte de alguns atletas, além dos desfalques em determinados jogos, por conta de lesões e suspensões, que fizeram com que Cuca realizasse improvisações, o técnico santista optou a definir os titulares horas antes em três ocasiões, contra Ceará, Atlético-MG e São Paulo, pelo Brasileirão.
O Peixe não perde há cinco partidas, quatro pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Libertadores, com três empates e duas vitórias neste intervalo. Pela competição nacional, a equipe é a sétima colocada, enquanto lidera a sua chave no torneio continental, de forma invicta.

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