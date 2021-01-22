Com Renê suspenso, Ramon viaja para se juntar ao grupo do Flamengo que enfrentará o Athletico-PR

Crédito: Paula Reis / Flamengo

O grupo do Flamengo que está Brasília para o jogo contra o Palmeiras, vencido por 2 a 0 na última noite, e para treinos visando o duelo diante do Athletico-PR, neste domingo, ganha o reforço do lateral-esquerdo Ramon, convocado por Rogério Ceni e a ser relacionado para o próximo compromisso rubro-negro.Aos 19 anos, Ramon é tido como uma promessa no Ninho do Urubu. O jovem foi acionado pois, no jogo de ontem, Renê levou um cartão amarelo, mesmo estando no banco de reservas, e passou a estar suspenso para o confronto contra o Furacão, em Curitiba. Filipe Luís seguirá como titular.

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Ramon estava a serviço da equipe sub-20 disputando o Brasileiro da categoria, recentemente, e não atua pelos profissionais desde 4 de novembro, quando entrou em campo pelas oitavas da Copa do Brasil, quando o adversário era justamente o Athletico. Ele ainda não jogou com Rogério Ceni.

A SITUAÇÃO NA TABELA

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O Flamengo, que não terá Renê e Bruno Henrique por suspensão, poderá ficar a um ponto da liderança neste fim de semana. Agora com 55 pontos, na terceira colocação e a quatro do Internacional, o líder, o clube carioca enfrenta o Athletico às 16h deste domingo, na Arena da Baixada, no terceiro de cinco jogos consecutivos fora do Rio.

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