Com Renato Augusto de novo em campo, Corinthians realiza primeiro treino tático para duelo com a Chape

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O elenco do Corinthians realizou na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, mais um treino de preparação para o partida contra a Chapecoense, na próxima segunda, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo fechamento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade, fechada para a imprensa, o técnico Sylvinho dirigiu o primeiro treinamento tático desta semana no clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Após ser poupado do primeiro treino da semana, realizado na terça-feira, Renato Augusto foi ao campo com o elenco pelo segundo dia consecutivo. Isso pôde ser constatado por meio de fotos da atividade, divulgadas pelo clube. Antes de completar esta sequência, o meia havia ficado fora de um treinamento no gramado para fazer trabalho de controle de carga muscular.

Com um histórico grande de lesões em sua carreira, o jogador de 33 anos tem sido preservado com frequência no Corinthians durante as semanas de preparação para as partidas no CT Joaquim Grava. O meia tem conseguido atuar com regularidade pela equipe. No último jogo, domingo, no Beira-Rio, ele ficou em campo até os 47 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Jô no confronto em que o Timão empatou por 2 a 2 com o Internacional.Na atividade desta quinta-feira, os jogadores participaram de um aquecimento e depois Sylvinho dirigiu um trabalho com foco em posse de bola. E em seguida o técnico comandou o primeiro treino tático visando o duelo com a Chapecoense, no qual a Neo Química Arena terá, pela primeira vez neste Brasileirão, a sua capacidade máxima de público disponibilizada à torcida.

Depois deste trabalho tático, os jogadores finalizaram a manhã no CT treinando jogadas de bolas paradas defensivas sob a orientação de Sylvinho e seus auxiliares. Na manhã desta sexta-feira, novamente no CT Joaquim Grava, o elenco alvinegro fará novo treinamento para o jogo diante do time catarinense.

Para essa partida, Sylvinho não poderá contar com Cássio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e também não terá o volante Xavier, expulso no contra o Internacional. Em compensação, o zagueiro João Victor volta após cumprir suspensão e deve retomar seu lugar no time, que no Sul foi ocupado por Raul Gustavo. Já o provável substituto de Cássio no confronto de segunda-feira é Matheus Donelli, considerado o atual segundo goleiro do elenco corintiano.

Na sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, o Corinthians tem a obrigação de vencer a lanterna Chapecoense em casa para se aproximar do G4 da tabela, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores, que hoje é fechada pelo Flamengo, com 46 pontos.