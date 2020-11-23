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futebol

Com reforços no ataque, Corinthians treina de olho no Coritiba

Recuperado da Covid-19, Jô voltou aos treinos do Timão e pode enfrentar o Coritiba. Além dele, Cazares e Gustavo Silva se recuperaram de lesões e treinaram com o resto do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 19:41

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 19:41

Crédito: Jô foi uma das novidades no treino do Timão (Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Na tarde desta segunda-feira (23), o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e iniciou a preparação para encarar o Coritiba, nesta quarta (25), às 21h30, no Couto Pereira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja a posição do Corinthians no Campeonato Brasileiro 2020
O treinamento contou com boas notícias para o Timão. Após cumprir quarentena por ter sido infectado com coronavírus, o atacante Jô retornou e já treinou com o grupo. Além dele, o meio-campista Cazares e o atacante Gustavo Silva, recuperados de lesões musculares, participaram de todo o treinamento. O centroavante argentino Boselli, com lombalgia, trabalhou no campo com a equipe de preparação física.Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida de ontem, diante do Grêmio, realizaram um trabalho regenerativo. Os demais foram ao campo.
No treinamento, os atletas realizaram o aquecimento no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), sob a supervisão do preparador físico Flávio de Oliveira. Em seguida, foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde o técnico Vagner Mancini organizou um trabalho técnico de passes e um tático em campo reduzido.
Nesta terça (24), novamente à tarde, no CT, o Timão fará o último treino antes de encarar os paranaenses. A delegação viaja a Curitiba em voo fretado.

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