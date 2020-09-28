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Com redenção de Robertson e Alisson parando Lacazette, Liverpool vence o Arsenal pelo Campeonato Inglês

Time da casa sai atrás em duelo de gigantes com falha de lateral, mas se recupera rápido. Alisson faz duas grandes defesas na etapa final, e Reds seguem invictos na liga...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 17:52
Crédito: Robertson furou na área e deixou caminho livre para gol do Arsenal, mas se recuperou na partida (AFP
Com todos os gols marcados no primeiro tempo, o Liverpool virou para cima do Arsenal e venceu o duelo de gigantes por 3x1 em Anfield, pela 3ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, os Reds seguem invictos, vão a nove pontos e ficam no terceiro lugar; já o Arsenal para na quinta posição, com seis pontos.Lacazette abriu o placar para os Gunners após falha clamorosa de Robertson. Porém, Mané empatou logo no lance seguinte e o próprio Robertson se redimiu para virar o placar. No segundo tempo, destaque para o goleiro Alisson, que defendeu duas finalizações cara a cara de Lacazette. Já na reta final, o estreante Diogo Jota fechou a conta. Veja como foi:
LIVERPOOL COMEÇA MELHORAs primeiras oportunidades do clássico foram do Liverpool. O primeiro grande lance foi de Mané, aos 15 minutos - após cruzamento de Arnold, o senegalês pegou de primeira e Leno foi obrigado a fazer uma defesaça. Seis minutos depois, foi o próprio Alexander-Arnold que assustou em uma bomba de fora da área, que desviou em Bellerín e explodiu no travessão.
LÁ... E CÁQuando o Liverpool parecia cada vez mais dono do jogo, quem abriu o placar foi o Arsenal. Aos 26 minutos, Lacazette teve o faro para aproveitar furada feia de Robertson na área e só teve o trabalho de girar o corpo e bater de primeira para o gol.
Porém, no lance seguinte, o Liverpool chegou ao empate, em boa jogada de Salah. O egípcio recebeu de Firmino e chutou cruzado após passar por Tierney. Leno fez a defesa, mas lá estava Mané para completar para as redes.VIRA-VIRAAos 34 minutos, Robertson se redimiu. Alexander-Arnold foi ao ataque e achou bem o lateral-esquerdo sozinho na área. A bola chegou a escapar, mas o escocês dominou bem e bateu na saída de Leno para colocar o Liverpool na frente.
ALISSON PARA E JOTA DECIDEO segundo tempo foi um pouco mais morno, mas ficou marcado por um duelo: Lacazette x Alisson. E nas duas vezes, quem levou a melhor foi o goleiro brasileiro do Liverpool. Aos 13 minutos, Laca recebeu livre na cara do gol, mas tentou toque por cima e o goleirão pegou fácil. Só quatro minutos depois, mais um lance cara a cara e mais uma defesa para o brasileiro.
Na reta final, o Arsenal tentou se lançar ao ataque, mas acabou levando o 3x1. O gol da vitória saiu dos pés do estreante Diogo Jota, que aproveitou corte de David Luiz e bateu no cantinho de Leno, aos 43.
PRÓXIMOS JOGOS​As duas equipes voltam a campo no próximo domingo. O Liverpool enfrenta o Aston Villa fora de casa, e o Arsenal recebe o Sheffield United.
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