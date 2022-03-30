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Com recorde histórico de público, Barcelona derrota Real Madrid em clássico pela Champions Feminina

Com mais de 91 mil torcedores no Camp Nou, Barça leva a melhor e vai para as semis...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 16:35

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 16:35
Em um Camp Nou lotado, o Barcelona derrotou o Real Madrid por 5 a 2, em clássico pela Champions Feminina. Atual campeão do torneio, o Barça avançou para as semifinais após sair vencedor em um jogo cheio de gols. León, Bonmati, Pina, Alexia Putellas e Hansen fizeram os gols do time da casa. As merengues marcaram com Carmona e Zornoza. As Blaugranas tinham vencido na ida por 3 a 1 em Madri.RECORDE HISTÓRICOMais de 91 mil espectadores marcaram presença no Camp Nou (Josep Lago/AFP)Mais de 91.553 torcedores marcaram presença no Camp Nou, para acompanhar a partida. É o maior público da história do futebol feminino, superando o jogo entre Estados Unidos e China, em 1999 com 90.185 espectadores no Rose Bowl, na Califórnia.​​OS GOLSO Barça saiu na frente no início do 1° tempo com Mapi León, que cobrou falta de longe, aos oito minutos, quando a bola passou por todo mundo e encobriu a goleira. Carmona empatou para o Real Madrid de pênalti, na marca dos 16'.
Logo aos dois minutos do segundo tempo, Zornoza viu a goleira Paños adiantada e mandou do meio de campo para o gol, encobrindo a arqueira e virando para o Real Madrid. Cinco minutos depois, Bonmati recebeu passe de Hermoso e empatou para o Barça, que virou praticamente no minuto seguinte com um golaço de Pina, que bateu cruzado no ângulo.
+ Presidente do Barcelona não pensa em retorno de Messi
A melhor jogadora do mundo também deixou sua marca para o Barcelona: aos 17 minutos, Alexia Putellas invadiu a área e bateu cruzado. A goleira ainda espalmou, mas a bola entrou lentamente no gol. Aos 29', Hansen aproveitou cruzamento e desviou para fechar a goleada para o time catalão.
BARÇA NAS SEIMISO Barcelona espera o vencedor de Arsenal e Wolfsburg para as semifinais da Champions Feminina, que serão disputadas em abril. A final será no dia 21 de maio, no Juventus Stadium, em Turim, na Itália.
Crédito: BarcelonavenceuoRealMadridebateuorecordedepúblicodeumjogodefutebolfeminino(Foto:JOSEPLAGO/AFP

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