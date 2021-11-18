Com público, Santos melhora aproveitamento na Vila Belmiro

O Santos melhorou o aproveitamento na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro com o retorno da torcida nas partidas. Desde a liberação do público foram seis partidas, com quatro vitórias e duas derrotas, somando um aproveitamento de 66,6%.No período sem a presença dos torcedores nos estádio, foram 11 partidas do Peixe na Vila Belmiro, com quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas, somando um aproveitamento de 51,5%.

De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais, o Santos tem a nona melhor campanha como mandante no Brasileirão, com aproveitamento geral de 56,8% dos pontos. No entanto, com o índice apenas dos jogos com público, o Santos teria a terceira melhor campanha como mandante, atrás apenas de Atlético-MG e Flamengo, os dois primeiros do Brasileiro.A torcida do Peixe esgotou os ingressos de cinco das seis partidas na Vila até agora diante Grêmio, América-MG, Fluminense, Palmeiras e Chapecoense. Apenas diante o Red Bull Bragantino não houve lotação máxima, mas mesmo assim teve um público de 9.443 em uma quarta-feira à noite.

O Santos ainda fará dois jogos como mandante no Brasileirão, diante do Fortaleza e do Cuiabá.

Veja todos os jogos do Santos pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro:

Santos 3 x 1 CearáSantos 0 x 0 JuventudeSantos 2 x 0 São PauloSantos 2 x 0 Atlético-MGSantos 0 x 0 SportSantos 2 x 1 Athletico-PRSantos 0 x 1 Atlético-GOSantos 0 x 0 CorinthiansSantos 2 x 2 InternacionalSantos 0 x 4 FlamengoSantos 0 x 0 BahiaSantos 1 x 0 Grêmio (público de 4.644) - 30% da Vila liberadaSantos 0 x 2 América-MG (público de 8014) - 50% da Vila liberadaSantos 2 x 0 Fluminense (público de 8.014) - 50% da Vila liberadaSantos 0 x 2 Palmeiras (público de 13.165) - 100% da Vila liberadaSantos 2 x 0 Red Bull Bragantino (público de 9.443) - 100% da Vila liberadaSantos 2 x 0 Chapecoense (público de 11.574) - 100% da Vila liberada