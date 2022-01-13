Com proposta da Ucrânia, Cazares é liberado de treinos e negocia rescisão com o Fluminense

O meia Juan Cazares está próximo de deixar o Fluminense. O jogador negocia uma rescisão amigável depois de receber proposta do Metalist, da Ucrânia. Aos 29 anos, o jogador foi liberado dos treinamentos e não terá a saída dificultada pela diretoria. O contrato do atleta é válido até o fim de 2022.A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!. Cazares chegou com status de titular, mas sofreu com a própria irregularidade e nunca se firmou. Foram 37 jogos, sendo 26 como reserva. Ele marcou um gol – contra o ex-clube Corinthians – e deu quatro assistências.
O jogador chegou a se reapresentar com o restante do grupo na segunda-feira, mas analisava as chances de deixar as Laranjeiras.
Cazares se junta a Lucca na lista de jogadores que estavam na equipe e não ficam. O meia ganhou a concorrência de Nathan, uma das principais contratações do ano, além de Paulo Henrique Ganso, que volta de lesão. Jhon Arias e Gabriel Teixeira também podem atuar no setor.
Com contratações mais caras, o Fluminense já esperava algumas saídas para aliviar a folha salarial. De acordo com o presidente Mário Bittencourt, tudo já é previsto e não quer dizer que haverá mais reforços além dos que já chegaram. O único que falta ser anunciado é Cristiano.