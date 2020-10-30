Com problemas na zaga, Liverpool recebe o West Ham em busca da liderança do Inglês

Após três vitórias consecutivas, o Liverpool pode coroar a boa fase recente com a ascensão à liderança do Campeonato Inglês. Neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), os Reds enfrentam o West Ham, em Anfield, e dormirão na ponta da tabela, em caso de empate ou de vitória. Isso porque o clube está com a mesma pontuação do líder Everton (13) e o rival só volta a campo no domingo, diante do Newcastle.No meio de semana, o Liverpool teve compromisso pela Liga dos Campeões e derrotou o Midtjylland, da Dinamarca, por 2 a 0. Apesar da manutenção da grande fase de Diogo Jota, a partida também foi marcada pela lesão muscular de Fabinho, que vinha atuando improvisado de zagueiro. O brasileiro se junta aos já lesionados Van Dijk e Matip, e deixa o técnico Jürgen Klopp com problemas no setor defensivo. Na coleitva, o alemão comentou sobre isso.