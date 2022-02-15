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Com presença ilustre, Corinthians encerra preparação para enfrentar o Bernô; confira provável escalação

Auxiliar-técnico da Seleção Brasileiro e campeão mundial pelo Timão, em 2012, Cléber Xavier esteve no CT Joaquim Grava nesta terça-feira (15)...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 20:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 20:40
Multicampeão pelo Corinthians na 'Era Tite', e atual auxiliar-técnico do treinador na Seleção Brasileira, Cléber Xavier esteve presente no CT Joaquim Grava nesta terça-feira (15) durante o encerramento da preparação do Corinthians para encarar o São Bernardo, nesta quarta-feira (16), às 21h35, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. E enquanto o Timão não encontra um novo treinador, é um auxiliar que tem comandando o clube. Fernando Lázaro ficará novamente à frente do elenco corintiano nesta rodada do Estadual e seguiu responsável por comandar o treinamento desta terça-feira (15).
> TABELA - Confira e simule os próximos jogos do Timão no Paulista> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Assim como no treino da última segunda-feira (14), o treinador comandou uma atividade de enfrentamento tático em espaço reduzido, mas dessa vez seguiu com trabalho de orgnização tática através do posicionamento dos atletas e encerrou com jogadas de bolas paradas ofensivas e defensivas.
O interino pode promover algumas mudanças para o jogo diante do Bernô, preservando Paulinho, que foi titular nas duas últimas partidas, e promovendo a estreia de Roni na temporada. Cantillo é outro atleta que deverá voltar ao time inicial, no lugar de Du Queiroz. Mantuan deve manter a titularidade, atuando pelo lado esquerdo com Róger Guedes sendo o atleta mais avançado no ataque.
No revesamento das lateriais, do confronto diante do São Bernardo tende a ser a vez de Lucas Piton de começar jogando.
A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Bernô é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Roni e Cantillo; Willian, Renato Augusto e Gustavo Mantuan; Róger Guedes.
Crédito: CássioeCléberXavier(fototrabalharamjuntosnoTimãoenaSeleçãoBrasileira(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians)

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