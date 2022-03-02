Com pênalti no final, Moto Club vence Chapecoense e avança na Copa do Brasil

O Moto Club venceu, por 3 a 2, a Chapecoense, nesta terça-feira (1). As equipes se enfrentaram pela primeira fase da Copa do Brasil, na Arena Castelão, em São Luís. Com o resultado, a equipe de São Luís avança na competição e irá enfrentar a Tombense na próxima fase.VIRADA!
O Moto Club começou na pressão e já buscou, desde o apito final, sair na frente do placar. O time da casa conseguiu. Aos 11, após marcar a marcação da Chapecoense no campo de defesa, a equipe apareceu com Wanderley, que mandou para Dagson. O atacante foi preciso e chutou uma bomba para o fundo do gol de João Paulo. A Chape deu uma resposta imediata, com Marcelo Santos.
O Verdão conseguiu deixar tudo igual aos 20. Na jogada, Léo conseguiu dominar, limpou e tentou o chute diagonal. Tiago, que acompanhava, se jogou e mandou para o fundo das redes. Oito minutos depois, João Paulo deu um bote errado e cometeu falta dentro da área, em cima de Perotti. O próprio camisa 9 foi para a batida. Com frieza, o arqueiro do Papão do Norte defendeu. Perotti se redimiu dois minutos depois, quando marcou a virada. Aos 34, Ryan ganhou na velocidade pela direita, cruzou rasteiro e viu Marcelo do outro lado tocar no camisa 9, que se antecipou e mandou para o fundo das redes.
PRESSÃO E EMPATE!
O Moto Club voltou ainda mais intenso para a segunda etapa e não demorou para conseguir o empate. Depois de chance perdida, a equipe da casa apareceu com Lineker, aos 13, que cobrou escanteio fechado. Na subida, Sousa resvalou contra o próprio gol e deixando tudo igual no Castelão. Dois minutos depois, Esquerdinha mandou um chute de longa distância e chegou com perigo. Aos 17, Tiago Real tentou um chute colocado, mas a bola foi por cima do gol.
O Moto Club seguiu na busca do terceiro gol, a fim de conquistar a classificação. Muito disso passou em Lineker, que também teve grande chance. O meia emendou um chute, mas a bola subiu. Depois disso, o duelo ficou bastante truncado e sem grandes chegadas por ambas as equipes. A Chapecoense apenas se fechou e administrou o resultado, enquanto o Moto Club não achou espaços. No finalzinho, aos 50, os donos da casa sofreram pênalti. Dagson mandou para o fundo das redes, garantindo a classificação.FICHA TÉCNICAMOTO CLUB X CHAPECOENSE
Local: Arena Castelão, em São Luís (MA)Data: 01/03/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)Assistentes: Flávio Gomes Barroca (RN) e Reinaldo de Souza Moura (RN)Cartões amarelos: Emerson (Moto Club); Tiago Real, Guilherme Guedes, João Paulo, Sousa e Ryan (Chapecoense)Cartões vermelhos: -
GOLS: Dagson (11'/1ºT) (1-0); Tiago Real (20'/1ºT) (1-1); Perotti (31'/1ºT) (1-2); Sousa (13'/2ºT) (2-2) (GC); Dagson (50'/2ºT) (3-2)
MOTO CLUB (Técnico: Carlos Ferro)
João Paulo; Felipe Leal (Patrick Gentil, aos 18'/2ºT), Anderson Cearense, Keven e Esquerdinha; Gleydson Codó (Romullo Carioca, aos 7'/2ºT), Jair, Wanderley (Júnior Esquerdinha, aos 6'/2ºT) e Lineker (Enzzo, aos 36'/2ºT); Emerson e Dagson.
CHAPECOENSE (Técnico: Bolívar)
João Paulo; Ryan, Léo, Vitor Becker e Guilherme Guedes (João Cesco, aos 36'/2ºT); Sousa, Marcelo Santos, Marcelo Freitas, Tiago Real (Caio Rangel, aos 25'/2ºT) e Fernando (Pablo, aos 19'/2ºT); Perotti (Éderson, aos 18'/2ºT).