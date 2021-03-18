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Com Pedro, Bruno Viana e outros do grupo principal, Flamengo divulga relacionados para encarar o Resende

Ainda sob o comando de Mauricio Souza, Rubro-Negro ganha reforços para voltar ao caminho das vitórias na Taça Guanabara...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 19:00
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo terá reforços para encarar o Resende nesta sexta-feira, às ...h, no Maracanã. Após disputar as três primeiras rodadas da Taça Guanabara com um time repleto de jovens da base, o Rubro-Negro começará a colocar em campo os atletas do grupo principal, que se reapresentaram no Ninho do Urubu na última segunda-feira.As principais novidades ficam por conta do goleiro Hugo Souza, dos zagueiros Bruno Viana e Léo Pereira e do atacante Pedro. Além deles, Renê e Vitinho também foram relacionados e estarão à disposição do treinador Mauricio Souza.

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