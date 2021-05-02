Com Patrick de Paula, Conmebol divulga time da semana da Libertadores

Crédito: Staff Images/Conmebol

Neste sábado (01), a Conmebol divulgou a seleção da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2021. Autor do gol 12 mil da história do Palmeiras, Patrick de Paula faturou uma vaga entre os 11 melhores, sendo o único representante do Verdão.

Titular na vitória sobre o Independiente del Valle, o camisa cinco do Alviverde marcou o terceiro da goleada por 5 a 0. Além disso, Patrick acertou 70% dos passes e chutou três vezes contra a meta adversária.Outro destaque do Palmeiras na partida conta o Defensa y Justicia, Rony, que marcou duas vezes, não foi selecionado para a seleção da semana. No lugar do camisa sete do Palmeiras, a Conmebol optou por Gabriel Barbosa, do Flamengo, Bergessio, do Nacional, e Fred, do Fluminense. Com exceção do argentino, todos marcaram dois gols na última rodada da Libertadores.

Líder do Grupo A, o Palmeiras segue com 100% de aproveitamento na Liberta. O Verdão volta a campo já na próxima terça-feira (04), às 21h30 (horário de Brasília), diante do Defensa y Justicia, na Argentina.