Com ótimos números ofensivos, Isla completa um turno desde a estreia pelo Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Este tem sido um ano intenso para Mauricio Isla, que iniciou vestindo a camisa do Fenerbahçe-TUR e que, por conta do calendário atípico, tem empilhado jogos pelo Flamengo e seleção chilena nos últimos meses. E, neste domingo, diante do Santos no Maracanã, o lateral-direito completará um turno defendo as cores rubro-negras, já que estreou pelo clube na partida da Vila Belmiro.Isla chegou com a árdua missão de substituir Rafinha, ídolo recente do Fla e um dos líderes do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2019, além da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana neste ano. Mas dá para dizer que o chileno, com ótimos números ofensivos, vai "muito bem, obrigado".

Mesmo ainda sem ter ido às redes (o que é natural pela sua função prioritária), Isla se destaca pelo volume dado ao apoio na lateral direita. De acordo com o site Sofascore, especializado em estatísticas, são cinco assistências de Isla no Campeonato Brasileiro, o que o faz repartir a liderança, quanto a este quesito, com Giovanni Augusto (Coritiba), Savarino (Atlético-MG), Thiago Galhardo (Internacional) e Marinho (Santos).

Além disso, Isla ostenta a terceira colocação no recorte "grandes chances criadas" na competição: são oito, ao todo - o líder geral é Arrascaeta, com nove, o mesmo número que Savarino. Ao todo, Isla soma 19 partidas pelo Flamengo. A 20ª, digamos, fará com que Isla encerre um "ciclo" pelo clube tendo um saldo positivo.

E, agora pela 25ª rodada, o Rubro-Negro espera repetir o resultado (vitória, por 1 a 0) e o raro mérito de sair de uma partida sem sofrer gols, feitos alcançados no duelo do 1º turno contra o Peixe.

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