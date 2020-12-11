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Com ótimos números ofensivos, Isla completa um turno desde a estreia pelo Flamengo

Lateral-direito, que vai para o seu 20º jogo vestindo a camisa rubro-negra, neste domingo, é um dos líderes de assistências do Brasileirão, por exemplo...

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 08:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Este tem sido um ano intenso para Mauricio Isla, que iniciou vestindo a camisa do Fenerbahçe-TUR e que, por conta do calendário atípico, tem empilhado jogos pelo Flamengo e seleção chilena nos últimos meses. E, neste domingo, diante do Santos no Maracanã, o lateral-direito completará um turno defendo as cores rubro-negras, já que estreou pelo clube na partida da Vila Belmiro.Isla chegou com a árdua missão de substituir Rafinha, ídolo recente do Fla e um dos líderes do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2019, além da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana neste ano. Mas dá para dizer que o chileno, com ótimos números ofensivos, vai "muito bem, obrigado".
Mesmo ainda sem ter ido às redes (o que é natural pela sua função prioritária), Isla se destaca pelo volume dado ao apoio na lateral direita. De acordo com o site Sofascore, especializado em estatísticas, são cinco assistências de Isla no Campeonato Brasileiro, o que o faz repartir a liderança, quanto a este quesito, com Giovanni Augusto (Coritiba), Savarino (Atlético-MG), Thiago Galhardo (Internacional) e Marinho (Santos).
Além disso, Isla ostenta a terceira colocação no recorte "grandes chances criadas" na competição: são oito, ao todo - o líder geral é Arrascaeta, com nove, o mesmo número que Savarino. Ao todo, Isla soma 19 partidas pelo Flamengo. A 20ª, digamos, fará com que Isla encerre um "ciclo" pelo clube tendo um saldo positivo.
E, agora pela 25ª rodada, o Rubro-Negro espera repetir o resultado (vitória, por 1 a 0) e o raro mérito de sair de uma partida sem sofrer gols, feitos alcançados no duelo do 1º turno contra o Peixe.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Em tempo: o jogo diante do Santos será às 16h deste domingo, no Maracanã. Atualmente, o Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão, com 42 pontos - oito a menos em relação ao São Paulo, o líder.

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