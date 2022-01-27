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Com os titulares da Copinha, Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para próximo duelo

Além dos 11 campeões, dois goleiros do elenco da base estiveram presentes na Academia de Futebol para trabalharem com os profissionais. Abel reuniu os jovens para um papo...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 13:22
O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (27), na Academia de Futebol, depois de ter vencido a Ponte Preta por 3 a 0 (com gols de Murilo, Luan e Rony) na noite da última quarta, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. A novidade do dia foi a presença dos titulares campeões da Copinha na última terça. Na final, na arena alviverde, as Crias golearam o Santos por 4 a 0.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a duração dos contratos dos jogadores do Palmeiras na Copinha​Mateus, Garcia, Naves, Lucas Freitas, Vanderlan, Fabinho, Pedro Bicalho, Giovani, Jhonatan, Gabriel Silva e Endrick (além dos goleiros Kaique e Natan) realizaram um trabalho técnico com alguns jogadores do elenco profissional, sobretudo os que atuaram menos de 45 minutos ou não enfrentaram a Ponte. O time com coletes laranjas tinha mais jovens atletas, mas, durante a atividade (conduzida em tempo integral com dimensões reduzidas), houve mudanças nas equipes. Na parte final, o grupo todo aprimorou cobranças de faltas e pênaltis.
Já os titulares na quarta fizeram movimentações de recovery na parte interna do centro de excelência como piscina, botas pneumáticas, massagem e musculação com carga controlada, principalmente para membros superiores.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O Palmeiras treina nesta sexta (28), às 16h. No sábado (29), o compromisso será diante do São Bernardo, no Estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo-SP, às 16h, pelo Campeonato Paulista.
Crédito: Abelteveumconversacomos11titularesdoPalmeirascampeõesdaCopinha(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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