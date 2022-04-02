Com o retorno de Bruno Melo, Corinthians trabalha finalizações de olho na estreia da Libertadores

Na manhã deste sábado (2), no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu prosseguimento na preparação para a estreia na Libertadores, terça-feira (5), contra o Always Ready, da Bolívia, em La Paz, no estádio Hernando Siles, às 21h30, horário de Brasília.> GALERIA - Relembre as estreias do Timão na Copa Libertadores

A comissão técnica do Timão, chefiada por Vítor Pereira, contou com o retorno de Bruno Melo. O polivalente defensor, que pode atuar tanto de lateral-esquerdo como zagueiro, se recuperou de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, concluiu a transição com a preparação física e treinou com o grupo durante toda a atividade do dia. Existe a expectativa que Bruno comece a partida contra o Always Ready como titular.

Por outro lado, Fagner (lesão no músculo reto da coxa esquerda) e o meio-campista Luan (desconforto no quadril) deram sequência no tratamento com a equipe de fisioterapia e seguem como dúvidas para a partida contra o Always Ready.

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No treino deste sábado (2), após o aquecimento, o técnico Vítor Pereira organizou um trabalho de passes e finalizações com os atletas. Por fim, o treinador português preparou um treino de enfrentamento em campo reduzido.

No domingo (3), pela manhã, o Corinthians volta ao CT Joaquim Grava. O Timão viajará para a Bolívia no fim da tarde desta segunda-feira (4), véspera da partida e passará a noite em Santa Cruz de la Sierra, cidade boliviana que está localizada em região mais plana, apenas a 400 metros de altitude, menor até mesmo que São Paulo, que está a 700 metros.

A volta está programada para logo após a partida, em voo fretado diretamente para São Paulo. O clube também disponibilizará na viagem cilindros de oxigênio, caso atletas ou demais integrantes da delegação sinta os efeitos da altitude durante a viagem para a Bolívia.