Com o próximo duelo da Libertadores no Maracanã, Fluminense alerta torcida por protocolos da competição

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Após literalmente uma odisseia de jogos fora de casa, o Fluminense retorna ao Maracanã e volta a jogar pela Libertadores nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Santa Fé (COL), em duelo válido pela quarta rodada da competição. O clube, porém, voltou a pedir aos Tricolores atenção para as proibições apontadas no “PROTOCOLO DE OPERAÇÕES EM COMPETIÇÕES DE CLUBES DA CONMEBOL – 2021”. Estas medidas, se descumpridas, podem resultar em multas e severas punições ao Flu.

> Veja quando serão os próximos jogos do Flu na LibertadoresVale ressaltar que a Conmebol, instituição responsável pela realização da Libertadores, proíbe a ação conhecida como 'Ruas de Fogo', assim como o uso de qualquer artefato inflamável, pirotécnico ou explosivo dentro do estádio ou nas áreas próximas e vias no entorno do local da partida. As medidas valem para antes e depois dos jogos.

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Em meio a pandemia, com as partidas realizadas sem público, o Tricolor também será responsável pela segurança no perímetro externo do Maracanã e poderá ser punido, caso haja presença de aglomerações que contrariem os protocolos de prevenção à Covid-19 - conforme orientam decretos da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Governo do Estado carioca. Além disso, está proibida a presença de vendedores ambulantes dentro do anel de segurança e a instalação de telões no local.

Em comunicado no site oficial, o Fluminense frisou novamente o pedido para sua torcida.

- O Flu pede a atenção de sua torcida para que evite essas manifestações. O regulamento é duro, expressamente, contra qualquer tipo de aglomeração, corredor ou recepção aos jogadores nos arredores do estádio - alertou o setor de comunicação do clube.