Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com o próximo duelo da Libertadores no Maracanã, Fluminense alerta torcida por protocolos da competição
futebol

Com o próximo duelo da Libertadores no Maracanã, Fluminense alerta torcida por protocolos da competição

Clube pede atenção aos Tricolores para aglomerações que, se realizadas, podem gerar multas e punições ao Flu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 15:38

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 15:38

Crédito: Reprodução
Após literalmente uma odisseia de jogos fora de casa, o Fluminense retorna ao Maracanã e volta a jogar pela Libertadores nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Santa Fé (COL), em duelo válido pela quarta rodada da competição. O clube, porém, voltou a pedir aos Tricolores atenção para as proibições apontadas no “PROTOCOLO DE OPERAÇÕES EM COMPETIÇÕES DE CLUBES DA CONMEBOL – 2021”. Estas medidas, se descumpridas, podem resultar em multas e severas punições ao Flu.
> Veja quando serão os próximos jogos do Flu na LibertadoresVale ressaltar que a Conmebol, instituição responsável pela realização da Libertadores, proíbe a ação conhecida como 'Ruas de Fogo', assim como o uso de qualquer artefato inflamável, pirotécnico ou explosivo dentro do estádio ou nas áreas próximas e vias no entorno do local da partida. As medidas valem para antes e depois dos jogos.
+ GALERIA: relembre os gols mais marcantes de Fred pelo Fluminense
Em meio a pandemia, com as partidas realizadas sem público, o Tricolor também será responsável pela segurança no perímetro externo do Maracanã e poderá ser punido, caso haja presença de aglomerações que contrariem os protocolos de prevenção à Covid-19 - conforme orientam decretos da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Governo do Estado carioca. Além disso, está proibida a presença de vendedores ambulantes dentro do anel de segurança e a instalação de telões no local.
Em comunicado no site oficial, o Fluminense frisou novamente o pedido para sua torcida.
- O Flu pede a atenção de sua torcida para que evite essas manifestações. O regulamento é duro, expressamente, contra qualquer tipo de aglomeração, corredor ou recepção aos jogadores nos arredores do estádio - alertou o setor de comunicação do clube.
Com cinco pontos conquistados de nove possíveis, o Tricolor é líder do Grupo D, com a mesma pontuação do River Plate (ARG), que tem menos gols marcados que o Flu fora de casa e, portanto, fica abaixo do clube carioca na tabela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados