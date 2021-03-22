Com o Paulistão suspenso, Ponte Preta e Guarani é adiado

Após realizar uma reunião com o Ministério Público, a Federação Paulista de Futebol decidiu acatar as ordens superiores e deixa o estadual paralisado até o dia 31 de março, data que encerra o período mais restritivo da cidade de São Paulo no combate a pandemia do coronavírus.
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Com a decisão, um dos jogos afetados é o clássico entre Ponte Preta e Guarani, que estava agendado para ocorrer na próxima quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli.
Agora, fica a expectativa, para saber quando o maior clássico do interior paulista será disputado. Na edição passada, o Guarani levou a melhor no Brinco de Ouro 3 A 2.
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Campanhas
Antes da pausa, o Guarani apresentava a melhor campanha por aparecer na vice-liderança da chave D, com 5 pontos. A Ponte Preta é a terceira colocada da chave B, com 4 pontos.