Com o Paulistão suspenso, Ponte Preta e Guarani é adiado

Crédito: Divulgação/Ponte Preta

Após realizar uma reunião com o Ministério Público, a Federação Paulista de Futebol decidiu acatar as ordens superiores e deixa o estadual paralisado até o dia 31 de março, data que encerra o período mais restritivo da cidade de São Paulo no combate a pandemia do coronavírus.

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Com a decisão, um dos jogos afetados é o clássico entre Ponte Preta e Guarani, que estava agendado para ocorrer na próxima quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli.

Agora, fica a expectativa, para saber quando o maior clássico do interior paulista será disputado. Na edição passada, o Guarani levou a melhor no Brinco de Ouro 3 A 2.

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