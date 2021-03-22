Com o 'OK do Ninho' e o 'não da Gávea', Rafinha pode expor disputa interna da diretoria do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Ao rescindir com o Olymípiacos (GRE), em janeiro, Rafinha imediatamente se tornou pauta no Flamengo. Desde então, o lateral-direito não escondeu o desejo de voltar ao Ninho, deu prioridade ao clube e, ao longo de fevereiro, teve negociação avançada pelo seu retorno, que já contava com o "OK" do departamento de futebol. Contudo, o acordo não foi concretizado, com a diretoria, por meio de nota oficial, encerrando a tratativa por conta da impossibilidade financeira de realizar tal investimento no atual momento.

Desde então, Rafinha já se posicionou de forma contrária, afirmando que não foram as questões financeiras que impediram o acerto. Ao dizer que "alguns VPs ainda estão zangados" pelo maneira que deixou o clube em 2020 e prometendo explicar, em detalhes, o que impediu sua volta nesta segunda, o lateral pode expor a disputa política interna entre Ninho do Urubu e Gávea que persiste desde o início da última temporada, mas negada pelos dirigentes.De lados opostos da briga política estão Marcos Braz VP de futebol e nome forte da pasta, que é presença frequente no Ninho do Urubu, ao lado de jogadores, comissão técnica e demais funcionários do departamento de futebol, e Luiz Eduardo Baptista, o BAP, atual VP de Relações Externas e tido como braço direito do presidente Rodolfo Landim, pelo "grupo da Gávea", composto pelos VPs e conselheiros que participam mais ativamente da "vida administrativa e financeira" do clube, enquanto o outro toca o dia a dia no CT.