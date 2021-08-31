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futebol

Com o dobro de gols, Flamengo atropela rivais depois do intervalo

Flamengo chega a 45 gols em 14 partidas sob o comando de Renato Gaúcho. No período, o Rubro-Negro prova a força de seu elenco e marca 30 gols nas etapas finais das partidas...
LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 07:00

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 07:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com autoridade, o Flamengo vem alcançando resultados expressivos desde a chegada de Renato Gaúcho. São 14 jogos com o treinador, com oito goleadas em 12 vitórias, além de um empate e uma derrota. Os números mostram que Renato está tirando o máximo do qualificado grupo, que, em especial, atropela os rivais nas etapas finais. Dos 45 gols no período, 30 foram após o intervalo.
Para efeito de comparação, o Flamengo foi vazado 10 vezes sob o comando de Renato: foram seis gols sofridos no primeiro tempo, quatro no segundo tempo. Desempenho e resultados que passam pela força do elenco, que atua em nível alto mesmo com alterações, e também pelas "apostas" certeiras do treinador.As goleadas sobre o Santos (4 a 0, na Vila Belmiro), Grêmio (4 a 0, na Arena) e São Paulo (5 a 1, no Maracanã) foram construídas assim, com todos os gols marcados nas respectivas etapas finais. Já contra o Bahia (5 a 0, na Arena Fonte Nova), Defensa y Justicia (ARG) (4 a 1, no Mané Garrincha) e Olímpia (PAR) (5 a 1, no Mané Garrincha), a equipe de Renato marcou três vezes após o intervalo.Entre os 45 gols, 10 foram marcados por atletas acionados pelo treinador durante as partidas. O atacante Vitinho é quem mais contribuiu nessas condições. São cinco gols do camisa 11, que vive grande fase. Michael (2), Pedro, Rodinei e Andreas Pereira são os demais reservas que marcaram gols.O condicionamento físico é fundamental para que a equipe do Flamengo mantenha a "pegada" e a "fome de gol" até o fim da temporada. Assim, o período de duas semanas sem jogos pode beneficiar o time neste sentido - além de outros ajustes que Renato Gaúcho poderá realizar no Ninho do Urubu.

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