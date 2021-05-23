Com números ruins, Santos tenta recomeçar a temporada

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O início da temporada 2021 para o Santos não é nada positivo. O time santista começou o ano com Ariel Holan no comando, mas resultados ruins, protestos da torcida e falta de reforços fizeram com que o argentino entregasse o cargo. Após isso, o Santos estudou diversos nomes para comandar a equipe e decidiu que Fernando Diniz seria o profissional para recomeçar nos campeonatos.Antes de Diniz assumir o clube, o Santos foi eliminado no Campeonato Paulista e viveu dias de drama com o possível rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Regional. O time santista só conseguiu se livrar de qualquer chance na última rodada, contra o São Bento, na Vila Belmiro, com uma vitória tranquila por 2 a 0.

Já pela Libertadores, a situação é complicada. O Peixe vai para última rodada precisando vencer o Barcelona, no Equador, e torcendo para Boca Juniors não derrotar o The Strongest, na Argentina. O Santos só não se classificou para a fase de mata-mata do torneio em uma oportunidade: em 1984, quando ficou na lanterna do grupo.Números ruins

E as campanhas ruins refletem o campo: Em 21 jogos na temporada, o Santos conseguiu apenas 7 vitórias, sofreu 8 derrotas. Foram 27 gols feitos e 30 sofridos. Pior do que isso, o Santos tem mais chances claras cedidas (35) do que criadas (25), segundo o Sofascore.

Com tanta pressão, o presidente Andres Rueda, tenta mudar o cenário. Recentemente, anunciou as renovações Lucas Braga e Gabriel Pirani, destaques na temporada. A contratação de um executivo de futebol é tratada como prioridade

O Alvinegro também conseguiu a liberação do Transfer ban, após a venda de Soteldo. A expectativa é que alguns reforços pontuais cheguem para ajudar a nova comissão técnica.

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