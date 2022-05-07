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Com novidades, Vasco está escalado para enfrentar o CSA pela 6ª rodada da Série B; veja time e onde assistir

Com Getúlio e Edimar, Cruz-Maltino necessita vencer para embalar na competição e tentar entrar no G4. Sob pressão, Zé Ricardo formou o meio de campo com Nene, Andrey e Yuri...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 18:02
O Vasco volta a campo neste sábado, às 19h, para enfrentar o CSA, pela 6ª rodada da Série B. Apesar de estar invicto, o Gigante da Colina tem quatro empates em cinco jogos e ainda não apresentou atuações convincentes na competição nacional. Sob pressão, Zé Ricardo apresentou novidades na escalação. No ataque, Getúlio aparece como grande novidade e atuará ao lado de Gabriel Pec e Raniel. Na lateral-esquerda, Edimar volta à equipe titular no lugar de Riquelme. Entre os relacionados, Juninho está de volta após se recuperar de lesão.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
No meio de campo, Nene, que sentiu um desconforto na coxa direita, se recuperou e segue entre os titulares. A dupla de volantes (Yuri Lara e Andrey Santos) tem agradado o técnico Zé Ricardo e também seguem entre os onze.
+ Vasco precisa melhorar o 'fator São Januário' para buscar o acesso à Série A assim como em anos anteriores
O Vasco vai a campo com seguinte escalação: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Nene; Getúlio, Gabriel Pec e Raniel.
Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
Crédito: VascoencaraoCSa,às19h,emSãoJanuário,pelasextarodadadaSérieB(Foto:DanielRAMALHO/CRVG

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