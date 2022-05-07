Com novidades, Vasco está escalado para enfrentar o CSA pela 6ª rodada da Série B; veja time e onde assistir

O Vasco volta a campo neste sábado, às 19h, para enfrentar o CSA, pela 6ª rodada da Série B. Apesar de estar invicto, o Gigante da Colina tem quatro empates em cinco jogos e ainda não apresentou atuações convincentes na competição nacional. Sob pressão, Zé Ricardo apresentou novidades na escalação. No ataque, Getúlio aparece como grande novidade e atuará ao lado de Gabriel Pec e Raniel. Na lateral-esquerda, Edimar volta à equipe titular no lugar de Riquelme. Entre os relacionados, Juninho está de volta após se recuperar de lesão.

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No meio de campo, Nene, que sentiu um desconforto na coxa direita, se recuperou e segue entre os titulares. A dupla de volantes (Yuri Lara e Andrey Santos) tem agradado o técnico Zé Ricardo e também seguem entre os onze.

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O Vasco vai a campo com seguinte escalação: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Nene; Getúlio, Gabriel Pec e Raniel.

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