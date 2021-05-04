Com novidade no meio, Flamengo está definido para encarar a LDU pela Libertadores; veja a escalação

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em busca de manter o 100% de aproveitamento e consolidar o melhor início do clube na história da Libertadores, o Flamengo está definido para o confronto contra a LDU. Com o desfalque do lesionado Gerson, Rogério Ceni optou pelo jovem João Gomes para atuar ao lado de Diego Ribas no meio-campo. Willian Arão e Bruno Viana formarão a dupla de zaga titular.

+ LDU x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpitesAssim, o Flamengo entrará em campo com: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Bruno Viana, Filipe Luís; João Gomes, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

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