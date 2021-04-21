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Com nove jogadores em 'período de descanso', elenco vascaíno se reapresenta no CT do Almirante

Atletas que não tiveram esse período após o término do Brasileirão, só voltaram as atividades na próximo semana...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 14:29
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
Após empatar com o Boavista e acabar desclassificado das semifinais do Carioca, o elenco cruzmaltino se reapresenta nesta quarta-feira no CT do Almirante. Com dois dias de folgas seguidos, os jogadores dão início em sua preparação para a partida contra o Resende, que acontecerá no sábado, às 16h, em São Januário.
Sem o período de descanso depois do término do Brasileirão, nove jogadores retornam aos trabalhos na próxima semana, junto aos atletas que serão utilizados no próximo compromisso pelo Estadual. São eles: Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ulisses, Juninho, Matías Galarza, Caio Lopes, Gabriel Pec e Tiago Reis.
> Veja a classificação do CariocaDando prosseguimento ao processo de transição entre base e profissional, durante o período de recesso desses nove jogadores, alguns garotos do sub-20 participarão das atividades promovidas pelo técnico Marcelo Cabo. Os nomes serão divulgados nesta quinta, após os jovens realizarem a primeira atividade com o grupo principal.
Além disso, o meio-campo Marquinhos Gabriel foi reavaliado nos últimos dias e, com isso, teve a situação médica atualizada. O atleta apresentou fadigas esparsas em vários grupamentos musculares da coxa esquerda. Isto se deve à quantidade de jogos e minutagem desse início de temporada.

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