Com nove jogadores em 'período de descanso', elenco vascaíno se reapresenta no CT do Almirante

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Após empatar com o Boavista e acabar desclassificado das semifinais do Carioca, o elenco cruzmaltino se reapresenta nesta quarta-feira no CT do Almirante. Com dois dias de folgas seguidos, os jogadores dão início em sua preparação para a partida contra o Resende, que acontecerá no sábado, às 16h, em São Januário.

Sem o período de descanso depois do término do Brasileirão, nove jogadores retornam aos trabalhos na próxima semana, junto aos atletas que serão utilizados no próximo compromisso pelo Estadual. São eles: Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ulisses, Juninho, Matías Galarza, Caio Lopes, Gabriel Pec e Tiago Reis.

> Veja a classificação do CariocaDando prosseguimento ao processo de transição entre base e profissional, durante o período de recesso desses nove jogadores, alguns garotos do sub-20 participarão das atividades promovidas pelo técnico Marcelo Cabo. Os nomes serão divulgados nesta quinta, após os jovens realizarem a primeira atividade com o grupo principal.