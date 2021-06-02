Com Nilton Santos na Copa América, plano do Botafogo é mandar jogos em São Januário, estádio do Vasco

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Estádio Nilton Santos será uma das sedes da Copa América, movida às pressas para o Brasil nos últimos dias. A CBF entrou em contato com o Botafogo solicitando a arena para a disputa da competição e o clube aceitou, mesmo sabendo que o time profissional pode ser afetado por isto.

+ Cheio? Com novos reforços, Botafogo chega a oito volantes no elenco

O Botafogo não poderá utilizar o Nilton Santos em, pelo menos, duas datas que vão coincidir com jogos da equipe de Marcelo Chamusca na Série B do Campeonato Brasileiro - diante do Remo, marcado para o dia 13; e na semana dos dias 23 a 30, quando o Alvinegro encara, respectivamente, CSA e Vitória.

A ideia do Botafogo para esses casos é não sair do Rio de Janeiro, até mesmo para evitar desgastes com viagens que não estariam inicialmente programadas no planejamento do mês. Por isto, o plano A do Alvinegro é mandar as partidas em São Januário, estádio do Vasco.Quem cuida das negociações com o Cruz-Maltino, contudo, é a CBF, que iniciou uma conversa inicial para tentar levar os jogos do Botafogo à Colina Histórica. A entidade, vale ressaltar, bancará todos os custos de aluguéis, mudanças e logística por parte do Botafogo.

Dois jogos da Copa América estão confirmados para o Estádio Nilton Santos: um da fase de grupos e outro do mata-mata. O Botafogo joga no local no próximo sábado diante do Coritiba, pela 2ª rodada da Série B, às 21h.