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Com multa de R$ 500 milhões, zagueiro da base do Palmeiras celebra treino com os profissionais

Aos 16 anos, Gabriel Vareta foi convocado para treinar com os comandados de Abel Ferreira na última terça-feira e agradeceu a oportunidade que recebeu da comissão técnica...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 19:15

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 19:15

O Palmeiras cada dia mais vê sua base ganhar importância no clube, como é possível perceber pelo elenco principal e o time que joga a Copinha, sem contar o pentacampeonato consecutivo do Paulistão sub-20. Sendo assim, são várias as joias cultivadas na Academia palmeirense, como é o caso de Gabriel Vareta, que treinou com os profissionais na última terça-feira e celebrou a chance.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Trata-se do garoto Gabriel Vareta, de 16 anos, que assinou contrato profissional no fim do ano passado com uma multa rescisória de 80 milhões de euros (R$ 506,61 milhões na cotação atual) e duração de três anos.
Atualmente ele defende a equipe sub-17 e a sub-20, mas está no clube desde 2014, quando tinha apenas nove anos e jogava no futsal. Em 2016 ele fez a transição para o campo, já no sub-11. Em 2020, ele já atuava no sub-17 e no sub-20. Apesar de não estar na Copinha deste ano, ele é contemporâneo de vários jogadores que estão lá e deve participar nos próximos anos.
Enquanto isso, ele ganha "casca" com os profissionais. Na última terça-feira, Gabriel foi convocado pela comissão técnica de Abel Ferreira para treinar com o time principal. O jovem comemorou e agradecei a oportunidade recebida.
- Não tenho palavras para descrever esse momento. É a realização de um sonho que veio com muita batalha e dedicação. Sei que é só o começo de uma nova fase na minha vida e o que vai fazer me manter aqui é o meu trabalho. Quero agradecer à minha família que sempre esteve do meu lado e me apoiou nos momentos mais difíceis. Gratidão também à comissão técnica do Palmeiras por acreditar no meu potencial e abrir esta porta para mim - declarou.
Vale destacar que o apelido "Vareta" veio desde quando jogava na várzea e seu antigo treinador passou a chamá-lo dessa forma por ser alto e magro. Gabriel acumula passagens pela Seleção Brasileira sub-15 e sub-17.
Crédito: GabrielVaretatreinoucomosprofissionaisdoVerdãonaúltimaterça-feira(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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