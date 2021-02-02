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Com mudanças, Corinthians encerra preparação para enfrentar o Ceará; veja provável time

Técnico Vagner Mancini realizou um trabalho tático de olho na partida desta quarta-feira, na Neo Química Arena. Ataque deve ter mudanças e Jô pode ir para o banco de reservas...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 18:46

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 18:46

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians está pronto para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Timão fez o último treino antes da partida diante do Ceará, que acontecerá nesta quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada da competição nacional. A novidade deve ser uma mudança no setor ofensivo, com a ida de Jô para o banco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre quantos jogadores da base o Corinthians utilizou nesta temporada
Antes da atividade, o técnico Vagner Mancini apresentou vídeos para os atletas como parte da preparação para o jogo. Depois, os atletas foram a campo e fizeram um trabalho tático. Mancini aproveitou para passar instruções ao longo do treinamento. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades e as informações são fornecidas pela assessoria do clube.
O meio-campista Cazares segue em recuperação de um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Os jogadores também realizaram os testes para detecção da Covid-19 e os resultados foram todos negativos. Ramiro e Léo Natel, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição de Mancini que, segundo o jornalista Flávio Ortega, da ESPN, deve mudar o time titular.Natel deve ganhar a posição de Jô, que vai para o banco de reservas, enquanto Otero volta para os 11 iniciais substituindo Mateus Vital e Araos será mantido no lugar de Cazares, deixando Luan apenas como opção. Assim, um provável Corinthians deve ser: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Gustavo Mosquito, Araos e Otero; Léo Natel.
Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, Mosquito já havia adiantado que o time titular poderia sofrer mudanças, uma vez que disse que Vagner Mancini vem fazendo testes com jogadores de velocidade na função de centroavante e Léo Natel era um dos nomes que mais se destacaram.
Ao fim do trabalho, a delegação jantou e permaneceu no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT Joaquim Grava, onde ficará concentrada até o horário da partida diante da equipe cearense. Atualmente, o Corinthians está na 10ª posição na tabela, com 45 pontos, oito atrás do primeiro clube no G6.

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