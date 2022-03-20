Com mudança, Vasco está definido para enfrentar o Flamengo; veja a escalação e onde assistir

Depois de perder a partida de ida, o Vasco volta a campo neste domingo, às 16h, para medir forças com o Flamengo, no Maracanã. O jogo decisivo irá definir o primeiro finalista do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina necessita vencer por dois gols de diferença para avançar e teve mudança em sua escalação em relação ao último jogo. O técnico Zé Ricardo fez uma mudança no setor ofensivo e colocou entre os titulares o jovem Figueiredo, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atacante entrou bem no último jogo e deu mais força física, assim como foi quem mais arriscou finalizações no time.