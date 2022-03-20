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Com mudança, Vasco está definido para enfrentar o Flamengo; veja a escalação e onde assistir

O atacante Figueiredo será titular após ter boa atuação no primeiro jogo. Gigante da Colina necessita vencer por dois gols de diferença para avançar à final do Campeonato Carioca...
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Publicado em 

20 mar 2022 às 15:03

Publicado em 20 de Março de 2022 às 15:03

Depois de perder a partida de ida, o Vasco volta a campo neste domingo, às 16h, para medir forças com o Flamengo, no Maracanã. O jogo decisivo irá definir o primeiro finalista do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina necessita vencer por dois gols de diferença para avançar e teve mudança em sua escalação em relação ao último jogo. O técnico Zé Ricardo fez uma mudança no setor ofensivo e colocou entre os titulares o jovem Figueiredo, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atacante entrou bem no último jogo e deu mais força física, assim como foi quem mais arriscou finalizações no time.
A escalação do Vasco no duelo contra o Flamengo é: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Anderson Conceição, Quintero, Edimar; Zé Gabriel, Juninho, Nenê, Figueiredo, Gabriel Pec e Raniel.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Onde assistir: Record TV, Cariocão Play, Fla TV+, Eleven Sports, OneFootball, perfis no Twitch e Youtube e Tempo Real do LANCE!
Crédito: FigueiredoserátitulardoVasconasemifinalcontraoFlamengo,noMaracanã(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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