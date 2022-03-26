Com mudança no meio-campo, Coritiba está pronto para Atletiba

O Coritiba está perto da final do Campeonato Paranaense e para isso terá mais um jogo contra o Athletico, desta vez, no Couto Pereira.

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Com a vitória no primeiro duelo, o Coxa só precisa empatar dentro de casa para eliminar o adversário e carimbar o passaporte para a decisão.

Willian Farias

A principal novidade para o jogo será o volante Willian Farias, que se recuperou de lesão muscular e deve começar o jogo.

Matheus Sales e Robinho também se recuperaram e estão à disposição do técnico Gustavo Morínigo.

Veja o provável time: Alex Muralha; Val (Warley), Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho.